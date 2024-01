Il semble que ce soit devenu une habitude : un nouveau set LEGO a apparemment révélé en avance un contenu à venir pour Disney, ici concernant l'univers Marvel et plus spécifiquement le prochain film très attendu Captain America 4 Brave New World. La fuite semble impliquer un prochain adversaire du super-héros, un élément toujours très scruté au sein du MCU. Un sujet très sensible, il faut bien l'admettre.

LEGO fait encore tout leaker

Un récent leak d'un ensemble LEGO a suscité l'intérêt des fans de Marvel, laissant entendre que Red Hulk pourrait apparaître dans le prochain film Captain America : Brave New World. L'ensemble inclurait également de nouveaux personnages comme le nouveau Falcon, Joaquin Torres, et la super-héroïne mutante israélienne Ruth Bat-Seraph (Sabra).

Les ensembles LEGO ont souvent été une source de spoilers pour les films Disney. Par exemple, l'apparition du fils d'Héra, Jacen, a été dévoilée dans un set LEGO bien avant le début de la série Ahsoka. Cette fois, le set LEGO de Captain America : Brave New World semble confirmer la présence de Red Hulk. Un élément qui pourrait préparer le terrain pour un futur film Hulk dans l'Univers Cinématographique Marvel.

Un sujet très sensible et un méchant tout rouge

Il y a une certaine controverse entourant le personnage de Sabra, souvent dépeint de manière insensible envers les Palestiniens dans les bandes dessinées. Marvel Studios semble chercher à réinventer le personnage pour l'adapter à une audience moderne. Reste à voir (vu le contexte) comment cela va être reçu par les spectateurs. Un sujet qui divise et qui risque de faire polémique. Il est difficile en même temps de trop modifier le personnage sachant que sa nationalité et son travail pour le Mossad font partie intégrante de son identité. Cela serait comme retirer à Iron Man son statut de milliardaire play-boy, ce qui n'aurait plus vraiment de sens pour l'identité du personnage.

L'apparition de Red Hulk dans un film de Captain America est intrigante. Notamment depuis l'annonce que Harrison Ford reprendrait le rôle de Thunderbolt Ross suite au décès de William Hurt. Les fans spéculent que Captain America : Brave New World pourrait être le film où Ross se transforme en Red Hulk, comme dans les comics. Mais étant donné l'âge de l'acteur et son charactère, on imagine mal celui-ci vouloir interpréter le rôle pendant plusieurs films.

Que pensez-vous de la présence potentielle du personnage de Sabra dans Captain America: Brave New World ? N'est-ce pas la pire idée possible dans le contexte actuel ?