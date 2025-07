Plus ça va, plus l'été confirme qu'il va être bouillant ! Les chaînes et autres plateformes de SVOD continuent d'annoncer leurs nouveautés. Que ce soit chez Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, il va y avoir du lourd. Et la liste des programmes ne fait que s'allonger. Canal+ vient de son côté d'ajouter la suite d'une série adaptée d'un jeu emblématique de PlayStation à son calendrier de juillet.

Une saison 2 enflammée bientôt sur Canal+

Une adaptation culte de la galaxie PlayStation s'apprête à faire rugir à nouveau ses moteurs sur les écrans. Après une première saison aussi explosive que déjantée, la série Twisted Metal inspirée du jeu de combat motorisé éponyme revient le 31 juillet en exclusivité sur Canal+, via la chaîne OCS. Préparez-vous à replonger dans un énième monde post-apocalyptique où la survie se joue cette fois à coup de tôle froissée et de dialogues bien sentis.

Moins médiatisée que d'autres adaptations comme Fallout ou The Last of Us, la série Twisted Metal a reçu un accueil plutôt moyen avec sa première saison 1. Pour autant, elle a été renouvelée pour une deuxième saison qui proposera 12 épisodes de 30 minutes. Ils seront diffusés sur OCS à travers l'abonnement Canal+ chaque jeudi, en deuxième partie de soirée, à compter du 31 juillet.

La saison 2 de Twitsted Metal sera une nouvelle fois portée par l'irrésistible duo que forment Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l'Hiver) et Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine). La série reprendra là où la première saison s'est arrêtée. Ainsi, John et Quiet, les protagonistes, retournent au cœur du terrifiant tournoi qui donne son nom à la série pour une compétition rutilante à souhait sur Canal+.

La série Twisted Metal est une création de Rhett Reese, Paul Wernick et Michael Jonathan. À la production, on retrouve évidemment Sony Pictures, PlayStation Productions et Universal. Enfin, elle fait partie du vivier grandissant des adaptations des licences cultes depuis l'ère de la PS1. Comme The Last of Us, vous pourrez la découvrir sur Canal+.