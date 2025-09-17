Les héritiers de Naruto poursuivent leurs aventures dans Boruto Two Blue Vortex. Le chapitre 26, très attendu des fans, a leaké en ligne avant sa sortie.

La vie suit son cours au village caché de Konoha. Nos jeunes ninjas en herbe font face à de nombreux défis dans Boruto Two Blue Vortex, deuxième partie du manga qui relate l'après-Naruto. Cependant, la suite se déroule à un rythme de publication loin d'être effréné. Il faut donc être patient pour découvrir les nouveaux événements concocté par Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto. Cela dit, il arrive que des fuites nous donnent quelques aperçus en avance. C'est le cas pour le chapitre 26 qui commence déjà à se dévoiler !

Que se passe-t-il dans le chapitre 26 de Boruto ?

Ça y est ! La suite de Boruto arrive. Depuis la reprise du manga et, dans le même temps, le passage à l'ère Two Blue Vortex, l'œuvre de Kishimoto et Ikemoto a retrouvé un rythme un peu plus régulier dans les colonnes du magazine V Jump. Pour autant, nous ne sommes pas sur une publication hebdomadaire, comme certains autres titres emblématiques de Shueisha, One Piece en tête. À la place, il faut attendre un mois entier entre deux sorties. Le chapitre 26 est donc presque là !

Quelques jours avant sa publication, le chapitre 26 de Boruto TBV voit un petit segment de son histoire fuiter sur la toile, et en images ! Ainsi, nous découvrons un passage dans lequel Inojin Yamanaka rend visite au clan Uzumaki. Il apporte un petit présent à Himawari, la fille de Naruto, puis s'en va.

Mais, les leaks ne s'arrêtent pas là. Le fils d'Ino et Sai rencontre ensuite un crapeau en chemin. Celui-ci lui demande s'il n'aurait pas des sentiments pour la jeune Himawari. Bien qu'il nie, Inojin trahit les élans de son cœur par sa gêne. Mais cela conforte l'animal : constatant que le ninja est prêt à protéger la sœur de Boruto, il l'invite à le suivre.

Après ces premières pages du chapitre 26 de Boruto, le penchant d'Inojin se confirme encore. En pleine concertation avec les têtes pensantes du village, il réfléchit à ce à quoi il est prêt pour protéger Himawari-chan. Les paroles de l'aîné des Uzumaki le frappent alors : quelques fois, il faut savoir outrepasser les règles. Voilà qui laisse présager de nouvelles prises de risque chez la jeune génération de Konoha.

© Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto.

Où lire gratuitement la suite de Two Blue Vortex ?

La sortie du chapitre 26 de Boruto Two Blue Vortex est maintenant imminente. Aussi, comme chaque œuvre du catalogue de l'éditeur Shueisha, vous pourrez retrouver la suite gratuitement et légalement en ligne sur la plateforme officielle MANGA Plus.

La suite de Boruto sera ainsi disponible le vendredi 19 septembre, à 17 heures. Elle sera même déjà traduite en français. En revanche, notez qu'elle ne sera accessible que pendant une durée limitée de trois mois, le temps que les prochains chapitres sortent et prennent sa place.