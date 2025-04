Le rejeton de Naruto a bien grandi depuis ses débuts en 2016. Après une première partie encore teintée de légèreté, la suite de Boruto gagne en maturité. La publication de Two Blue Vortex a débuté en 2023, nous emmenant cette semaine jusqu'au chapitre 21. Devant sortir dimanche prochain, ce dernier a cependant fuité en avance. Découvrez un premier aperçu de son contenu, image à l'appui !

Que se passe-t-il dans le chapitre 21 de Boruto Two Blue Vortex ?

On peut dire que les derniers chapitres de Boruto Two Blue Vortex étaient particulièrement tendus. Eh bien ce n'est pas près de changer... les leaks du 21e poursuivent la dynamique conflictuelle entamée depuis plusieurs dizaines de pages. Attendez-vous à un combat qui va encore gagner en profondeur, mettant un coup de projecteur sur Sarada.

Le titre du chapitre 21 de Boruto TBV, « Mangekyō Sharingan », laisse peu de place au doute : l'héritière du clan Uchiha est au cœur de l'action et elle n'est pas là pour rigoler. À l'aide du pouvoir de sa pupille, elle va rebattre les cartes dans la bataille contre les Arbres Divins. Visiblement capable de créer plusieurs portails, elle détourne les attaques portées contre elle.

Le pouvoir de Sarada dans ce nouveau chapitre de Boruto se dévoile donc davantage. Elle se montre ainsi en mesure de riposter face à un Ryu déchaîné. Pour autant, il montre aussi ses limites ici. Après un saignement de l'œil, la fatigue s'empare de notre héroïne qui s'éffondre au sol.

© Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto.

Le chapitre 21 donne également un aperçu de Boruto en pleine discussion avec Sasuke. Ce dernier explique justement que le Mangekyō Sharingan de sa fille est ce qui lui permet de croire en ce qu'elle dit, notamment concernant le jeune Uzumaki, comme on peut le voir dans le nouveau leak de Two Blue Vortex.

© Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto.

Les pages suivantes nous entraînent enfin du côté de Konohamaru, toujours en prise avec Matsuri. Cette dernière est attaquée dans le dos par surprise. Elle reçoit un kunai envoyé de la main de Boruto lui-même, téléporté sur place. De son côté, Koji Kashin montre des signes d'anxiété, avant que le chapitre ne se conclut sur des paroles énigmatiques de la part de Jura...

Où lire gratuitement la suite de TBV ?

Chaque mois, Boruto Two Blue Vortex nous offre un nouveau chapitre. En avril, c'est donc le chapitre 21 qui s'avance vers nous. Mais vous vous demandez peut-être s'il est possible de le lire légalement et gratuitement à sa sortie. Si vous suivez aussi les leaks de One Piece, dans ce cas vous connaissez sûrement la plateforme officielle MANGA Plus ! Retrouvez-y la suite de l'œuvre de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto dimanche 20 avril 2025, à 17 heures.