La suite de Boruto vient de leaker. Découvrez avec nous le contenu qui vous attend dans le chapitre 19 de Two Blue Vortex. L'action est au rendez-vous plus que jamais.

L'héritage de Naruto continue sa route au travers de Boruto. On y suit désormais les aventures de son fils, dont la série porte évidemment le nom. Après une première partie consacrée aux premiers pas du jeune Ninja, le manga prend officiellement le parti de se décliner en une seconde partie, Two Blue Vortex, comme Naruto l'a fait avec Shippuden, mais uniquement dans l'anime. Plus qu'une coquetterie, c'est une façon de marquer l'ellipse au cœur de l'histoire. Ainsi, cette suite nous permet de retrouver un héros plus mature, plus entraîné et prompt à affronter les dangers. Cela vaut tout autant pour ses camarades, comme le révèlent les leaks du chapitre 19.

Que se passe-t-il dans le chapitre 19 de Boruto Two Blue Vortex ?

Alors que les deux premiers tomes de Boruto Two Blue Vortex sont enfin disponibles en France, avec une couverture exclusive pour le deuxième, le manga continue sa pré-publication. Depuis la reprise de la série en 2023, nous en sommes arrivés ce jour au chapitre 19. Celui-ci devrait mettre l'action au premier plan si on en croit les leaks.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, le nouveau chapitre de Boruto nous propose un court flashback. Il se concentre alors sur Gaara en compagnie de son fils adoptif, Shinki, et d'Arraya, encore enfants. L'épée de ce dernier est au cœur de l'échange. Nous en revenons ensuite au temps présent, avec un Araya plus âgé, usant de sa lame pour se libérer Mitsuki de la limaille de fer. Il peut ainsi rejoindre Sarada face à Ryu. La contre-attaque de l'adversaire ne se fait pas attendre. Le combat se poursuit intensément, chaque jeune ninja redoublant d'effort contre leur adversaire commun.

Les pages suivantes se détournent ensuite vers Matsuri, visiblement mécontente. Ada s'inquiète visiblement qu'elle continue de s'en prendre à Konohamaru. Celui-ci pourrait être dévoré à tout moment. La situation du sensei pèse lourdement sur les décisions des jeunes ninjas qui ne savent pas comment intervenir pour sauver leur aîné. La fin des leaks n'est pas très précise, mais elle suppose une certaine tension... Il semblerait que Matsuri soit prête à dévorer Konohamaru à tout moment.

Konohamaru Sarutobi dans l'anime Boruto. © Ukyō Kodachi et Mikio Ikemoto / Studio Pierrot