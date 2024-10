Dans le monde des mangas, certains ont marqué leur histoire. Quand on pense à l'expansion, Dragon Ball vient évidemment en tête. Puis, à sa suite, le fameux “Big Three” a largement contribué à faire exploser leur popularité. One Piece, Naruto et Bleach ont longtemps été les trois titres-phares du fameux Weekley Shōnen Jump, un des magazines de pré-publication les plus importants au Japon.

Mais, au-delà du format papier, ce sont probablement les anime qui ont contribué à faire connaître aussi largement les manga au-delà des frontières japonaises. Le public a grandi avec eux, et les années ont passé. Alors, les équipes derrière Bleach ont tenu a fêter un anniversaire symbolique avec un magnifique trailer.

Bleach a 20 ans et fête ça avec les fans

Vint ans déjà. Le 5 octobre 2004, les fans découvraient le tout premier épisode de l'anime Bleach. Alors, pour marquer cet anniversaire, Aniplex a diffusé une courte vidéo. La même chose avait été faite pour Naruto, mais sous la forme d'une rétrospective de 10 minutes. Ici, l'idée de revivre les moments les plus marquants de la série est présente, mais le tout est condensé en 2 minutes, à la manière d'un trailer.

C'est là que les fans risquent probablement d'être déçus... Avec de telles images, on aurait pu croire à un remake de l'anime. Mais, ce ne sera pas malheureusement pas le cas. Ce “trailer” est avant un hommage aux 20 ans d'aventures d'Ichigo et de ses compagnons Shinigami sur petit écran.

Cependant, il est bon de rappeler que l'histoire de Bleach n'est pas terminée. De fait, après plusieurs années d'absence, l'anime a fait son grand retour sur Disney+ dans une suite intitulée “Thousand-Year Blood War”. La saison 3 vient justement de débarquer sur la plateforme de SVOD, à l'occasion des 20 ans.

On peut dire que Bleach connaît un retour en force. Alors que la popularité de One Piece et Naruto n'ont pas décru depuis leur lancement, ce n'est pas vraiment le cas pour l'histoire d'Ichigo. Mais, les choses sont en train de changer et le manga semble connaître un certain revival. Eh oui ! Outre l'anime, un nouveau jeu tiré de l'œuvre de Tite Kubo arrivera en 2025, et les premières images impressionnent déjà.