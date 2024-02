Beetlejuice 2 sortira le 4 septembre 2024 en France et Warner Bros. fait de nouvelles confidences sur l'une des plus grosses attentes de 2024. Le fan service est au rendez-vous.

« Jump in the line, rock your body in time, OK, i believe you ! » qui ne connaît pas cette chanson très bien utilisée par Tim Burton pour son chef-d'œuvre ? Sûrement toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, et on vous encourage vivement à le faire avant la sortie officielle de Beetlejuice 2. Eh oui, après plus de 10 ans, l'un des réalisateurs les plus atypiques d'Hollywood va finalement revenir sur son film culte pour une suite avec une grande partie du casting original. De nouvelles annonces viennent de tomber.

Un titre évident pour Beetlejuice 2

Ce n'est plus qu'une idée gribouillée sur un coin d'une table ou un projet en cours de validation, Tim Burton a bouclé le tournage de Beetlejuice 2, et il n'y a donc plus de retour en arrière possible. Et c'est très risqué tant le film culte est déjà parfait comme qu'il est, même sans suite. Après une longue gestation, Warner déclare que « l'attente est presque finie » avec un nouveau poster qui révèle deux informations. La date de sortie américaine est arrêtée au 6 septembre 2024, soit deux jours suivant la diffusion chez nous. Ensuite, cette image est pleine de symboles pour les fans et cache une double référence.

On voit les mains du bio-exorciste qui tiennent un ticket avec des numéros à rallonge. Des chiffres qui servent à appeler des personnes décédées, qui attendent dans une salle d'attente avant de rejoindre le monde des morts. Et ça correspond aussi à la fin de Beetlejuice. Ce lieu emblématique sera présent, mais Tim Burton l'avait déjà teasé lors d'un précédent cliché sur Instagram. Dernière information, cette suite a désormais un titre officiel, et il est plutôt bien trouvé : Beetlejuice, Beetlejuice. Une formule raccourcie de celle permettant d'invoquer le bio-exorciste.

Crédits : Warner Bros.

Le retour du casting original (ou presque) avec des petits nouveaux

Le réalisateur d'Edwards aux mains d'argent, de deux Batman, Big Fish ou Sleepy Hollow, a suivi de très près la production puisqu'il est retourné derrière la caméra. En revanche, toute les personnes qui ont aidé à écrire le scénario de l'original ont été remplacées. Deux d'entre elles sont décédées, et la troisième n'est pas attachée à cette prochaine aventure. Pour écrire l'histoire de Beetlejuice 2, Burton s'est tourné vers Alfred Gough et Miles Millar, les showrunners de la série Netflix Mercredi. Et il y a d'ailleurs une autre pièce rapportée du show TV : Jenna Ortega.

La jeune actrice, qui ne manque pas de talent, jouera Astrid Deetz, la fille de Lydia Deetz incarnée par Winona Ryder qui reprend son rôle. Catherine O'Hara (Maman, j'ai raté l'avion !) sera encore l'artiste incomprise Delia Deetz, et Michael Keaton reviendra dans la peau du bio-exorciste. Tim Burton veut a priori insufflé une autre dynamique à son personnage iconique et a fait en sorte de lui offrir une femme, qui sera interprétée par Monica Bellucci. La nouvelle épouse du cinéaste. Tout ce petit monde se partagera l'affiche avec Gianni Calchetti, Brun Gorman ou encore Willem Dafoe.

Quant au pitch, il est visiblement calqué sur l'original. « Beetlejuice est recruté pour aider à hanter une maison et rencontre la fille de Lydia ». Selon Haris Zambarloukos, directeur de la photographie de cette suite, la suite s'intéresse aux liens humains et sur comment une famille est restée unie pendant tout ce temps dans un monde « le plus fou qui soit ».