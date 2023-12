Parmi les films cultes qui feront bientôt leur retour, on retient évidemment Beetlejuice. Et justement, nous venons d'apprendre une jolie information à son sujet

Si il y a bien un film culte dans la carrière de Tim Burton qui a une importance, c'est Beetlejuice. Et justement, le deuxième film est en bonne route, c'est le moins que l'on puisse dire. Il ne reste plus qu'à se montrer patient.

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !

Le tournage de Beetlejuice 2, la suite de la comédie horrifique emblématique de Tim Burton, est maintenant terminé. Le réalisateur a partagé une photo des coulisses qui rappelle fortement l'univers du premier film. Tim Burton a annoncé sur Instagram la fin du tournage en postant une photo de lui sur un plateau reconnaissable : le sol à damier ondulant de la salle d'attente du Netherworld du premier film. C'est là que Barbara et Adam Maitland, interprétés par Geena Davis et Alec Baldwin, se retrouvent après leur mort accidentelle, et rencontrent d'autres personnages surnaturels. Cette salle est également présente à la fin du premier film, avec un Beetlejuice défait attendant son tour. Cette référence directe au film original suscite une grande attente pour la suite.

À quoi s'attendre ?

Bien que les détails de l'intrigue restent inconnus, le script a été rédigé par Alfred Gough et Miles Millar, les showrunners de Wednesday. Winona Ryder revient dans son rôle de la reine gothique iconique Lydia Deetz, Catherine O'Hara reprend son rôle de la mère excentrique Delia Deetz, et Michael Keaton (ex-Batman) revient en tant que bio-exorciste. Bref, les acteurs principaux sont de retour.

Jenna Ortega rejoint la distribution en tant que fille de Lydia, avec Monica Bellucci dans le rôle de la femme de Beetlejuice. Willem Dafoe apparaît également dans le casting en tant que détective fantôme, anciennement star de films de série B. Justin Theroux a aussi été annoncé dans un rôle non divulgué.

Beetlejuice 2 est prévu pour une sortie en salles le 6 septembre 2024. À sa sortie en 1988, Beetlejuice a connu un succès significatif, tant sur le plan critique que commercial. Le film a rapidement gagné le statut de film culte grâce à son style unique, son humour noir, et ses éléments surréalistes. Sur le plan commercial, Beetlejuice a été un succès. Avec un budget de production relativement modeste (estimé à environ 15 millions de dollars), le film a réalisé un impressionnant box-office, engrangeant environ 73,7 millions de dollars en Amérique du Nord. Ce succès financier a contribué à établir Tim Burton comme un réalisateur de premier plan à Hollywood.