On connaît tous Batman, l'une des figures les plus emblématiques de DC Comics. Vous l'avez peut-être découvert à travers la série animée du début des années 90, ou grâce aux jeux Arkham ou tout simplement avec les comics. Imaginons que vous l'ayez connu via la fameuse série qu'on vient de mentionner, alors vous connaissez sûrement LE doubleur du Chevalier noir : Kevin Conroy. Si c'est le cas, et que vous avez une certaine affection pour son travail, alors on a une mauvaise nouvelle à annoncer.

Une mauvaise nouvelle pour les fans de Batman et Kevin Conroy

En 2022, on apprenait le décès de Conroy. Une véritable icône du monde du doublage dû à sa performance légendaire de Batman. D'une manière générale, après sa première apparition dans ce rôle en 1992, il a joué Bruce Wayne dans quasiment tous les films et séries d'animations comprenant le personnage. Et bien sûr, ça vaut aussi pour les jeux vidéo. D'ailleurs, sa carrière en tant que justicier s'est techniquement terminée avec Suicide Squad : Kill The Justice League. Cependant, au vu des retours sur le jeu, la pilule a du mal à passer chez certaines personnes.

Pourtant, selon IGN, ce n'est pas son dernier rôle en tant que Batman. Kevin Conroy aurait enregistré des lignes de dialogues pour la série Caped Crusader qui doit arriver sur Prime Video. Malheureusement, on n'en avait pas encore eu la confirmation (on ne savait même pas s'il allait seulement doubler Bruce Wayne). Les fans ont donc croisé les doigts, et ça y est, on a aujourd'hui la réponse à cette question fatidique. Malheureusement, la réponse risque de faire plus d'un déçu.

C'est Bruce Timm en personne, le co-créateur de la série, qui est venu mettre les points sur les i. Conroy est décédé avant d'avoir pu enregistrer ses lignes pour Batman : Caped Crusader. C'était bien le plan de base, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. « On espérait qu’il prête sa voix pour la nouvelle série (et il était impatient de le faire) ». Actuellement, on ne sait pas qui va le remplacer, mais il va sans dire que c'est loin d'être une tâche aisée.

Tout espoir n'est pas perdu

En vérité, il reste un espoir d'entendre à nouveau Kevin Conroy doubler Batman. Attention, c'est une information à prendre avec des pincettes. C'est encore IGN qui nous explique qu'il va revenir dans Justice League : Crisis on Infinite Earths - Part 3. Par contre, si jamais c'est démenti, ce sera terminé (sauf grosse surprise sortie de nulle part) et Kill The Justice League sera définitivement la dernière apparition de l'acteur dans le rôle du Chevalier noir. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais on n'y peut rien.