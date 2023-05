A sa sortie en 1988, Beetlejuice fut un gros succès en salles. Le film réalisé par Tim Burton avait rapporté près de 75 millions de dollars au box office américain. Si l'idée d'une suite n'est pas apparue tout de suite, le réalisateur avait évoqué l'idée dès 2014. La gestation de ce projet se sera révélée très longue, mais voilà qu'il s'apprête enfin à se concrétiser.

Ces derniers mois, les informations au sujet de la suite de Beetlejuice 2 ne tombent qu'au compte-gouttes. Mais la communication autour du long-métrage semble enfin s'accélérer, puisque Warner vient de révéler sa date de sortie. Si la production ne prend pas de retard - notamment à cause de la grève des scénaristes à Hollywood, Beetlejuice 2 devrait voir le jour le 6 septembre 2024. Une date uniquement valable pour les États-Unis, mais il y a fort à parier qu'elle coïncide avec la sortie française.

Chez nous, les films sont souvent disponibles en salles deux jours plus tôt, puisqu'ils sortent le mercredi et non le vendredi comme chez nos camarades. Quoi qu'il en soit, il est rassurant de voir que le projet se précise. Le tournage devrait quant à lui débuter dès cette semaine à Londres. On peut donc s'attendre à voir quelques images volées circuler sur la Toile pendant les prochains jours.

Que sait-on de cette suite ?

Teasé il y a neuf ans par Tim Burton, Beetlejuice 2 est enfin devenu concret lors de la CinemaCon d'avril, lorsque Warner Bros. a officialisé que le film était bien dans les tuyaux. Le réalisateur sera de nouveau aux commandes. Il mettra en scène Jenna Ortega, la star de Mercredi. Les showrunners de la série Netflix, Alfred Gough et Miles Millar, travaillent d'ailleurs sur le script du film. Quant à la jeune actrice, elle devrait interpréter la fille de Lydia, le personnage joué par Winona Ryder (Stranger Things) dans le premier volet. Celui-ci devrait d'ailleurs faire son retour, tout comme Michael Keaton (Batman, Birdman).

Reste à espérer qu'un réalisateur de talent et des acteurs et actrices de renoms suffiront à faire de cette suite un nouveau classique. S'il est difficile de l'imaginer faire mieux que le premier Beetlejuice, on compte sur Tim Burton pour nous donner tort ! Rendez-vous en salles en septembre 2024.