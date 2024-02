Ca peut paraître improbable, mais Beetlejuice 2 sort bien cette année dans les salles françaises. Un projet, il faut le dire, très casse-gueule. Ce sera donc une suite directe au film original de 1988 et on retrouvera une partie du casting avec Catherine O'Hara (Delia Deetz), Winona Ryder (Lydia Deetz) et Michael Keaton (le bio-exorciste). Et pour apporter de la fraîcheur, Tim Burton a fait une nouvelle fois confiance à la star de la série Netflix Mercredi, Jenna Ortega (Astrid Deetz). Mais aussi à sa nouvelle femme Monica Bellucci.

Beetlejuice 2 est de la vieille école, la meilleure ?

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe ? Pas toujours, mais parfois, le retour à des choses plus authentiques aide. Et pour Beetlejuice, Beetlejuice, Tim Burton et Michael Keaton ont accordé leurs violons sur un élément. La surabondance de CGI, qui peuvent être horribles si mal faites, c'est non. Il fallait que la majorité de ce qu'on verra soit « fait à la main », ou le long-métrage serait vraisemblablement tombé à l'eau.

Le seul point sur lequel nous nous sommes mis d'accord très, très tôt, est que si l'on devait faire Beetlejuice 2, je n'avais absolument pas envie de faire un film avec trop de technologie. Il fallait que ce soit fait à la main. Ce qui était amusant à l'époque, c'est de voir quelqu'un dans un coin tenir quelque chose pour vous. De regarder tout le monde dans la salle d'attente [ndlr : la séquence où la tête du personnage rétrécit] et de se dire « Il y a des gens-dessous, qui font fonctionner ces choses, qui essaient de faire les choses bien ». C'est le truc le plus intéressant. Quand vous pouvez faire cela à nouveau, après des années passées devant un fond vert géant, à prétendre que quelqu'un est en face de vous, on prend un pied monstre. Michael Keaton sur Beetlejuice, Beetlejuice via People.

Alors évidemment, ça ne présage en rien de la qualité finale de Beetlejuice 2, mais c'est déjà un bon départ. On attend maintenant de savoir si l'écriture du scénario, pris en charge les showrunners de la série Mercredi, est au rendez-vous et si le film sera aussi extravagant que l'original. La sortie de Beetlejuice 2 est prévue au cinéma le 11 septembre 2024 en France.