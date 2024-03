On le sait, Zack Snyder est un réalisateur qui est beaucoup attaché à Batman et à l'univers DC. Parfois, au point de totalement perdre les pédales et de littéralement tacler la gestion actuelle.

Zack Snyder, réalisateur de Batman v. Superman: Dawn of Justice, a récemment exprimé des critiques sur la façon dont DC gère le personnage de Batman. Même si certains pourront lui donner raison, on sent tout de même que le réalisateur semble assez aigri de la situation actuelle. Ce qui est certain, c'est qu'il pense qu'il aurait pu mieux faire. Que peut-on apprendre de nouveau à ce sujet ? On vous prévient, c'est un sujet qui a tendance à diviser totalement.

La gestion de Batman n'est pas appréciée par Zack Snyder

Snyder critique la gestion de Batman, en particulier en ce qui concerne sa politique de non-meurtre. Dans une interview sur le podcast Joe Rogan Experience, Snyder a décrit cette approche comme rendant Batman moins pertinent. Selon lui, ne pas mettre Batman dans des situations où il doit faire face à des dilemmes moraux, tels que la nécessité de tuer ou non, le rend moins intéressant dans les récits contemporains.

Snyder a déjà été confronté à des controverses autour de son interprétation du justicier masqué, notamment dans Batman v. Superman, où Batman est impliqué dans la mort de plusieurs ennemis. Cela a suscité des débats parmi les fans sur la fidélité de cette représentation à l'esprit du personnage tel qu'il est traditionnellement dépeint dans les bandes dessinées, où Batman s'abstient de tuer.

En outre, Snyder a mentionné les changements à venir dans l'univers cinématographique de DC. Soulignant que son Snyderverse est désormais officiellement terminé. Avec le redémarrage de l'univers DC, des films tels que Aquaman and the Lost Kingdom marquent la fin d'une ère, qui a été généralement marquée par des résultats décevants au box-office.

Un DCU différent

DC Studios, sous la nouvelle direction de James Gunn et Peter Safran, s'apprête à lancer un nouvel univers cinématographique. Celui-ci débutera avec la série télévisée Creature Commandos fin 2024, suivie par un nouveau film Superman mené par David Corenswet, prévu pour le 11 juillet 2025.

L'approche de Snyder, souvent critiquée ou acclamée, a cherché à explorer des héros de bandes dessinées dans un cadre plus sombre et plus réaliste, remettant en question les valeurs traditionnelles associées à ces personnages. Cependant, cette vision a polarisé aussi bien les fans que les critiques, aboutissant à des débats animés sur la nature des héros de bandes dessinées dans le contexte moderne.