Plusieurs nouveaux films Batman sont actuellement en développement. Mais malheureusement, celui de Ben Affleck a été mis à la poubelle par l'acteur lui-même. Une bonne ou une mauvaise nouvelle ? D'après un membre de l'équipe, les fans vont rater quelque chose d'absolument énorme.

De nouvelles infos sur le film Batman annulé de Ben Affleck...

Le seul moyen qui existe pour voir Ben Affleck dans une performance inédite Batman, c'est de prendre son courage à deux mains et de regarder The Flash. Un supplice pour certains, mais quand on aime, on ne compte pas. Pas vrai ? Vous pouvez évidemment vous refaire en boucle Batman v Superman et Zack Snyder's Justice League, mais c'est tout. L'acteur, qui devait réaliser un film sur le Chevalier Noir, a fini par se rétracter. Entre l'expérience amère de Justice League et ses problèmes personnels de l'époque, il a renoncé définitivement à l'idée.

Dommage pour les fans de Batfleck ! Toutefois, une personne très impliquée dans la conception de ce film avorté a fait de grosses confidences dessus. Une maigre consolation qui en frustrera certainement plus d'un. « Je ne peux pas trop en parler, mais c'était foutrement génial. C'était le meilleur. C'était incroyable » a déclaré Jay Oliva (via Inverse), un storyboardeur qui a travaillé sur Batman v Superman et qui a rejoint ce projet lorsqu'il était encore sur les rails.

Pourquoi était-ce si fabuleux ? Parce que Ben Affleck avait prévu d'adapter plusieurs histoires qui n'avaient pas encore été traitées par le passé. « J'ai travaillé sur beaucoup de films Batman, mais ce qui était vraiment génial, c'est qu'il combinait beaucoup d'histoires qui n'avaient jamais été réellement explorées. L'histoire de Ben allait couvrir quelque chose qui n'a jamais été vraiment pris en compte par les comics. Mais elle s'appuyait sur les intrigues du mythe de Batman de ces 80 dernières années, avec un angle nouveau. C'était très intelligent et il y avait beaucoup d'éléments que j'aurais aimé voir se concrétiser ».

Batfleck dans Batman v Superman (crédits : CinéSérie).

... et d'anciennes révélations

Jay Oliva n'a pas été autorisé à rentrer dans les détails de l'intrigue, mais ça arrivera peut-être. « Peut-être que je pourrais vendre la mèche un jour » a-t-il ajouté. Mais d'autres ont déjà donné des infos sur ce film Batman. Selon certains, le long-métrage aurait dû être nettement plus sombre. Il se serait d'ailleurs déroulé dans l'asile d'Arkham pour explorer le thème de la folie, comme le prochain Joker 2 qui se passera dans ce lieu mythique.

Il a même été dit que le projet aurait ressemblé un peu à The Game réalisé par David Fincher, notamment sur la façon de faire disparaitre les proches du super-héros, avec un zeste de James Bond en termes de décors selon Matt Reeves (The Batman 2), et une grosse influence vidéoludique. Les jeux Batman Arkham ont été cités en exemple.

L'acteur Joe Manganiello aurait dû quant à lui reprendre son rôle de Deathstroke. Et même là, ça n'aurait pas été de toute gaieté. « C'était une histoire vraiment sombre dans laquelle Deathstroke était une sorte d'escroc ou de méchant de film d'horreur qui détruisait la vie de Bruce de l'intérieur. Il avait tué tous les proches de Bruce et détruit sa vie pour essayer de le faire souffrir parce qu'il pensait que Bruce était responsable de quelque chose qui lui était arrivé » a t-il expliqué (via Ecran Large). D'autres héros DC auraient dû être au casting, à commencer par Batgirl.

Enfin, le costume de l'homme chauve-souris aurait dû être moins volumineux que celui de Justice League. Un ajustement pour permettre à Batou de se livrer à de nombreux combats au corps à corps, avec donc une mise en avant des arts martiaux.