Andy Muschietti, qui est pour l'instant le réalisateur choisi pour le film Batman the Brave and the Bold, met à mal l'un des rêves des fans pour l'une des nouvelles aventures du Chevalier Noir.

James Gunn et Peter Safran mettent en place leur nouveau DCU avec le futur Superman comme porte-étendard. Mais le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a déjà offert une belle surprise avec la révélation de la silhouette du futur Batman de cet univers cinématographique. Le personnage a eu le droit à un caméo dans la série d'animation Creature Commandos, disponible sur la plateforme SVOD Max, qui a fait beaucoup parler et qui a donné lieu à des théories. Un changement majeur a été confirmé pour l'un des prochains films. NDLR : Si vous préférez voir la présence de la chauve-souris dans la série par vous-mêmes, n'allez pas plus loin. L'aperçu en question figure en effet dans notre article.

Battinson en Batman dans le nouveau DCU ? On a une réponse

James Gunn et Peter Safran réussiront-ils à offrir un vrai DCU à Warner Bros Pictures ? La mission s'annonce compliquée, mais le papa des Gardiens de la Galaxie semble avoir une vision bien arrêtée sur les choses à mettre en place. De nombreux projets sont déjà en cours de développement à l'image de Batman Brave and the Bold. Un film qui se basera sur la bande dessinée de Grant Morrison et qui, sauf changement dans les prochains mois, sera mis en scène par Andy Muschietti. Le cinéaste de The Flash et d'It (Ça).

Dans une interview pour Radio TU, Andy Muschietti a parlé du Chevalier Noir qui apparaitra dans Batman Brave and the Bold et sa déclaration brise les espoirs de certains fans. Non, ce ne sera pas Battinson autrement dit Robert Pattinson qui sera dans The Batman 2 de Matt Reeves. La nouvelle chauve-souris du DCU sera celle que l'on voit dans Creature Commandos, visible ci-dessous en image, qui semble s'inspirer du design de The Dark Returns.

« Comme chacun le sait, le Batman présenté dans The Brave and the Bold appartiendra au nouvel univers DC. Il est évident que le Batman de Matt Reeves ne fait pas partie de ce nouvel univers » a t-il déclaré. « [...] Le prochain [The Brave and the Bold] ne verra pas le jour avant un certain temps. La sortie simultanée de deux films serait contre-productive. DC est en train d'élaborer une stratégie pour s'assurer que ces deux films n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre » a-t-il ajouté. Si James Gunn a envisagé à un moment Robert Pattinson pour être le justicier de Gotham dans le DCU, ça ne se fera pas donc. Mais l'acteur est toujours affilié à la trilogie The Batman.

Source : Radio TU.