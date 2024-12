Décidément en ce moment, tout ce que touche Max se transforme en or. La plateforme enchaîne les succès entre House of Dragons (évidemment), Harley Quinn, Sex Lives of College Girl et The Penguin, c’est un vrai carton pour le géant de la SVOD. D’ailleurs, c’est encore une fois l’univers DC qui sera prochainement mis à l’honneur puisque l’une des séries les plus récentes du nouveau DCU cartonne et vient d’être renouvelée. Vous l’avez ?

Une série à succès confirme son retour sur Max

Non, il ne s’agit pas de The Penguin. La série devrait être renouvelée d’après Matt Reeves, mais rien n’est encore réellement acté. De plus, comme The Batman, elle ne fait pas partie du nouveau DCU de James Gunn, elle est dans son propre univers pour le moment, et ça lui va très bien. Là on parle de Créature Commandos, une série d’animation pour adulte qui s’ancre bien dans le nouvel univers cinématographique de DC qui sera réellement lancé sur grand écran avec Superman.

Créature Commandos fait office ici d’amuse-bouche et nous présente surtout des personnages que l’on n’a pas vraiment l'habitude de voir dans les adaptations DC. La série Max se concentre sur un commando que l'on pourrait qualifier de Suicide Squad low cost. Une bande de gros vilains à qui l’on propose des missions suicides contre quelques avantages pour leur peine de prison longue comme le bras. Ça donne une équipe hors du commun et totalement WTF. La série Max a diffusé sa première saison il y a peu, et le succès a été bien au rendez-vous. Si bien qu’une seconde fournée a été commandée et arrivera prochainement.

La saison 2 de Creature Commandos est donc actée. On espère bien retrouver la même troupe au casting voix de la V.O avec notamment David Harbour (Stranger Things) Anya Chalotra (The Witcher sur Netflix), Viola Davis (Tous les DC récents) ou encore Sean Gunn (Les Gardiens de la Galaxie). Là encore pas de date de sortie, ni même une fenêtre d’ailleurs. On met une pièce sur une arrivée courant 2025 sur Max de notre côté si les choses sont bien avancées, sinon 2026 après les évènements de Superman notamment. À voir.

Source : Variety