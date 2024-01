Marvel a bien entamé la phase 5 de son MCU avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, The Marvels et ce n'est clairement pas la joie. La maison des super-héros a dû faire face à des critiques négatives et à des flops colossaux. The Marvels représente par exemple le plus gros échec du Marvel Cinematic Universe. Un fiasco qui va sceller le reste de la phase en cours et des prochaines ? Ce serait bien présomptueux de tout enterrer maintenant, d'autant que des cartouches prometteuses arrivent à l'image de Deadpool 3. En revanche pour Avengers 5, l'avenir est toujours encore bien incertain.

Avengers 5 tâtonne pour trouver son méchant

Avengers 5 sera l'une des pièces maitresses de la phase 6 du MCU, mais encore faut-il qu'il sorte. Au moment de publier cet article, la date de sortie française de The Kang Dynasty est arrêtée au 29 avril 2026. Mais voilà, entre les galères rencontrées par le MCU et par ce film en particulier, des revirements sont encore possibles. Dernièrement, le long-métrage a encore changé de scénariste et c'est désormais Michael Waldron, showrunner de Loki saison 1, qui a pris la relève. Le réalisateur d'abord attaché au projet, Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), n'a pas été remplacé à notre connaissance. Sam Raimi pourrait prendre les commandes d'Avengers 5 après avoir mis en boîte Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais rien n'a été confirmé.

Pas de confirmation non plus pour l'acteur qui incarnera le grand méchant Kang dans Avengers 5. Comme vous le savez probablement, il était jusqu'ici joué par Jonathan Majors. Mais Marvel s'est séparé de lui après que ce dernier ait été reconnu coupable d'agression envers son ancienne compagne. Selon une rumeur de Daniel Richtman, qui a eu ses réussites et ses ratés en termes de scoops, Colman Domingo (The Walking Dead) serait un potentiel candidat.

Il y a quelques heures, l'homme a cependant sorti un autre nom, celui de John David Washington. Le fils de Denzel Washington aperçu dans Tenet de Christopher Nolan. Un acteur qui ne cesse de monter et qui a déjà tourné pour Nolan donc, mais aussi David O Russel (Hapiness Therapy), Sam Levinson (Euphoria), Spike Lee (BlacKkKlansman) ou encore Gareth Edwards (The Creator). Ce serait par conséquent un excellent choix qui pourrait beaucoup plaire.