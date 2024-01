Jonathan Majors, connu pour son rôle dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Loki, a été récemment jugé coupable de deux chefs d'accusation de harcèlement et d'agression par son ex-petite amie Grace Jabbari. Suite à cela, Marvel Studios aurait décidé de rompre les liens avec l'acteur. Comme on pouvait s'en douter. Problème, cela provoque un "trou" dans le casting du prochain film Avengers 5.

Un nouvel acteur pour le MCU

Une rumeur récente suggère que Marvel Studios envisagerait de recaster le rôle de Kang. Surtout suite au verdict du procès de Jonathan Majors. Un nouvel acteur serait déjà envisagé pour le remplacer. Selon Daniel Richtman, un informateur connu dans le monde du cinéma, Colman Domingo serait "une option" pour remplacer Majors. Domingo, un acteur, écrivain et réalisateur primé, est connu pour ses rôles dans Fear the Walking Dead, Lincoln, Selma, If Beale Street Could Talk et Ma Rainey's Black Bottom.

Colman Domingo, le remplaçant de Majors ?

Avec Domingo qui est nettement plus âgé que Majors, le changement d'acteur pourrait être justifié par la diversité des Variants de Kang dans le Multivers, ce qui simplifierait le recasting du personnage. Eh oui, Marvel et le MCU ont réponse à tout.

Des rapports contradictoires circulent sur l'avenir du personnage de Kang dans le MCU. Cependant, il est probable que le scénario du prochain film Avengers soit modifié, avec des rumeurs indiquant un changement de titre pour "Secret Wars Part 1". Le rôle central de Kang dans la saison 2 de Loki et dans les films Avengers à venir reste incertain.

Un avenir incertain

Les fans ont partagé diverses opinions sur ce potentiel recasting. Certains soutiennent Domingo pour son talent et sa présence, tandis que d'autres suggèrent d'autres acteurs ou questionnent la nécessité de conserver Kang comme grand méchant. Quoi qu'il arrive, il est important de noter que pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur. L'éventualité d'un remplacement de Jonathan Majors par Colman Domingo pour le rôle de Kang chez Marvel Studios reste à confirmer.

Notons que Jeff Sneider du "Hot Mic Podcast" (journaliste bien informé) a récemment abordé la possibilité que Marvel Studios remanie certains aspects de ses futures productions. Il a suggéré que Marvel envisageait de modifier des personnages clés comme Kang. Et peut-être même le Docteur Doom dans ses prochaines histoires. Notamment en inversant le rôle de grand méchant entre les deux personnages.

Doctor Doom se présente comme un choix intrigant pour le rôle de l'antagoniste dans Avengers 5. Il est souvent perçu comme un personnage complexe et doté d'une richesse émotionnelle. Sa quête de pouvoir est animée non seulement par son narcissisme, mais également par la conviction qu'il est le seul à pouvoir guider l'humanité de manière efficace.