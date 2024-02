C'est l'heure pour les grandes entreprises de présenter aux investisseurs le bilan financier. Et comme toujours, c'est une bonne occasion d'y dénicher certaines informations, notamment tout ce qui concerne les projets en cours ou les dates de sortie. Dans le cas de Disney/Marvel, on a pu en apprendre un peu plus sur Avengers 5, avec notamment une confirmation et une précision sur le prochain grand méchant.

Avengers 5, ça se confirme

On a donc pu apprendre que le très attendu film Avengers 5 est toujours prévu pour le 1er mai 2026. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait à quel point Marvel chamboule beaucoup de choses depuis plusieurs mois dans le but d'améliorer la qualité de ses productions. On le rappelle, Bob Iger, président de Disney, souhaite privilégier la qualité à la quantité. Un changement de paradigme qui devrait se faire sentir dans les années à venir avec notamment Deadpool 3 ou encore la nouvelle série Daredevil. Espérons qu'il en soit de même pour Avengers 5.

L'autre confirmation (pour le moment) est que le film porte toujours le nom de The Kang Dynasty. Ce n'est pas simplement un détail, car cela donne de gros indices sur ce que Disney s'apprête à faire. Pendant un temps, suite aux affaires judiciaires de Jonathan Majors, accusé de violence domestique, Marvel avait envisagé de changer le méchant. D'après plusieurs rumeurs, c'était clairement un projet sur la table. Par la suite, en janvier dernier, nous avons pu apprendre que finalement l'entreprise allait probablement plutôt recaster le personnage. Colman Domingo était alors pressenti (toujours d'après les rumeurs) pour le rôle. Eh bien, visiblement, le choix du changement d'acteur a été fait dans le but de maintenir Kang comme grand méchant. Il aurait été de toute façon très difficile de justifier scénaristiquement la disparition d'un tel méchant du MCU sans passer par le multivers.

Kang semble se confirmer. Mais sans Jonathan Majors.

Un avenir encore flou et un choix qui divise

Bien que l'implication précise de Kang dans la deuxième saison de Loki et dans les futurs films des Avengers demeure floue, ce récent indice semble apaiser certaines inquiétudes parmi les fans. En effet, de nombreuses personnes louent les capacités et le charisme de Domingo. D'autres, en revanche, préfèrent envisager différents acteurs ou remettent en question le choix de Kang comme antagoniste principal. Beaucoup estiment que Doctor Doom aurait également sa place pour prendre le relais sur le trône des antagonistes principaux. Il s'agit de l'un des méchants les plus emblématiques de Marvel, mais aussi l'un des plus puissants, surtout lorsqu'il s'empare des pouvoirs du Beyonder.

Certains fans sont d'autant plus déçus que le nom de Mads Mikkelsen circule depuis un certain temps pour incarner le personnage. Le choix de Kang divise donc beaucoup.