Depuis plus de huit ans, Tom Holland incarne Peter Parker alias Spider-Man au sein du MCU. Et même si tout semblait aller comme sur des roulettes, surtout avec le succès énorme du dernier film, tout ne se déroule pas comme prévu. La vision de l'acteur et de Marvel Studios pour ce quatrième opus semble être en désaccord avec celle de Sony. Et cela pourrait poser de très gros problèmes pour le développement du prochain long métrage, Spider-Man 4.

Spider-Man 4 en danger ?

L'information du jour provient de MCU News and Updates, un compte Twitter spécialisé dans les leaks et les rumeurs sur Marvel et tout ce qui s'en rapproche. D'après lui, des choses curieuses se trament en coulisse. D'une part, Tom Holland et Marvel Studios envisagent un film centré sur la vie quotidienne de Spider-Man. Mettant l'accent sur des conflits de niveau local et souhaitant explorer davantage les interactions quotidiennes du super-héros. Cette approche vise à se concentrer sur des histoires plus terre-à-terre, tout en intégrant subtilement la trame de fond plus large du MCU.

D'autre part, Sony préfère capitaliser sur le succès de Spider-Man: No Way Home et poursuivre avec un film axé sur le multivers, aligné sur les grandes lignes narratives du MCU actuel. Cette divergence crée une tension entre les deux visions, chacune ayant ses propres mérites et implications pour l'avenir du personnage. Les discussions autour de Spider-Man 4 révèlent une lutte pour la préservation de la vision artistique face aux attentes commerciales. Tom Holland et Marvel Studios cherchent à protéger une approche plus personnelle et centrée sur le personnage, tandis que Sony vise une stratégie qui pourrait non seulement être plus coûteuse et longue à produire, mais aussi plus alignée sur les tendances actuelles du cinéma de super-héros.

Deux visions du personnage s'affrontent

L'enjeu de cette bataille n'est pas négligeable. Si Tom Holland et Marvel Studios parviennent à imposer leur vision, cela pourrait retarder la sortie de Spider-Man 4, avec une sortie possible pour 2026, contre une sortie anticipée en 2025 si le plan de Sony est suivi. Ce délai supplémentaire suggère un développement plus complexe et peut-être plus riche en contenu narratif, mais pose la question de la réceptivité du public à une attente prolongée. Enfin, le leaker fournit quelques précisions sur le scénario, indiquant que pour le moment, le maire de New York, Kingpin, est pressenti pour être le principal méchant du film. Il devrait déjà avoir une grosse place dans la série Daredevil.

En somme, cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les acteurs et les studios lorsqu'il s'agit de concilier vision artistique et impératifs commerciaux dans l'univers concurrentiel des films de super-héros.