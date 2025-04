Le dessin animé culte Avatar, le dernier maître de l'air connaît un véritable revival ces dernières années. Même si l'histoire se prolongeait au travers des comics officiels après la fin de la série, les fans peuvent enfin retrouver leurs héros favoris à l'écran. On l'a d'abord vu avec l'adaptation live-action de Netflix. Mais, ce que les connaisseurs attendent vraiment, c'est le nouveau film d'animation. Une bonne nouvelle s'avance d'ailleurs pour le public français.

Bientôt un premier aperçu pour le film Avatar

Le monde de l'animation est en pleine effervescence. Comme vous le savez peut-être, la France est un des piliers dans le domaine. Entre la création et les événements organisés, les amateurs du genre sont gâtés. Et ils vont l'être encore davantage d'ici à un mois et demi puisqu'un certain film tiré de l'univers d'Avatar le dernier maître de l'air s'apprête à se présenter chez nous.

Paramount Animation a en effet choisi le Festival d'Annecy pour présenter au grand public le film La Légende d'Aang, le dernier maître de l'air. La nouvelle aventure de l'Avatar à tête de flèche se dévoilera partiellement le 12 juin 2025, dans l'après-midi. Cette exclusivité française est une opportunité unique d'en apprendre enfin plus sur celui qu'on surnommait jusqu'à présent “Avatar Legends”, aux côtés d'autres annonces concernant de grandes licences, à l'instar de Stranger Things notamment.

Aang adultes et ses vies antérieures. © Nickelodeon.

L'univers d'Avatar Le Dernier Maître de l'air n'a pas fini de réjouir les fans. Le “Gaang” va occuper les écrans encore quelque temps. D'une part, la fameuse série Netflix a déjà été renouvelée pour une deuxième et une troisième saison. D'autre part, le nouveau dessin animé qui succèdera en tant que sequel à La Légende de Korra, Avatar Seven Havens, a finalement été officialisé en début d'année 2025. Le film d'animation marquera