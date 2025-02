La franchise Avatar Le Dernier Maître de l'air revient sur le devant de la scène ces dernières années. Très populaire au milieu des années 2000, elle s'était faite plus discrète depuis. Sa suite, La Légende de Korra, avait néanmoins permis de remettre un coup de projecteur dessus à l'écran, avant que Netflix ne décide d'adapter la première série en live-action et finisse de remettre le titre sur le devant de la scène. Mais, ce que les fans attendent, c'est surtout la prochaine série animée. Ça tombe bien, car l'annonce officielle est enfin tombée !

Tout se confirme pour la nouvelle série Avatar

Cela fait déjà quelques années que les fans sont sur le qui-vive. Des sources avaient laissé échapper de potentielles informations sur la nouvelle série d'animation. Il ne manquait plus que l'officialisation pour finir d'enthousiasmer toute la communauté réunie autour d'Avatar The Last Airbender.

La chaîne Nickelodeon, qui détient les droits de la licence, a attendu l'anniversaire de celle-ci pour partager la nouvelle. Hier, cela faisait en effet 20 ans depuis la diffusion du tout premier épisode. Quel meilleur jour pour annoncer la production d'une suite, intitulée Avatar Seven Havens.

Nous retrouvons à la barre du projet les créateurs originaux de la licence, Michael DiMartino et Bryan Konietzko. Pour le moment, seulement 26 épisodes ont été commandés, divisés en deux parties. Enfin, comme les leaks l'avaient pressenti, Avatar Seven Havens se concentrera sur une nouvelle génération de personnages menés par une maître de la terre. Toutefois, le temps du repos semble loin. Un cataclysme a bouleversé la paix du monde et le nouvel Avatar est perçu comme une menace pour l'humanité. Une quête épique s'ouvre alors pour percer les mystères de cette catastrophe et sauver le monde.

C'est donc un vrai revival qui s'entame pour la saga Avatar. En plus de cette nouvelle série et des prochaines saisons de l'adaptation Netflix, le film d'animation La Légende de Aang, dédié au héros originel et ses compagnons, devrait sortir à l'automne 2025. N'oublions pas non plus le MMO annoncé dans l'univers de la licence, qui devrait être une expérience inédite pour les fans.