En l’espace de deux films seulement, Avatar aura réussi à s’imposer comme l’une des franchises les plus lucratives et populaires de l’histoire du cinéma. Et même si le dernier volet en date, De feu et de cendres, n’aura finalement pas réussi à atteindre les mêmes chiffres extraordinaires que ses prédécesseurs, l’avenir d’Avatar reste très loin d’être remis en question par Disney, qui compte bien suivre les plans initiaux de James Cameron pour la licence. Même si ce dernier le répète une fois de plus : il est désormais prêt à raconter d’autres histoires de son côté.

Pour James Cameron, l’après Avatar est maintenant en marche

À l’occasion d’une récente interview pour la chaîne GGAwards-PrixGG, le créateur d’Avatar a en effet été interrogé sur la façon dont il priorise ses différents projets à un stade de sa carrière où il peut maintenant jouir d’une certaine liberté. « C’est exactement la question de l’heure pour moi », explique alors Cameron. « Il y a eu beaucoup d’élan autour de l’univers d’Avatar pour moi en l’espace de 21 ans, puisqu’on a commencé en 2005. J’ai pris aussi un peu de temps pour construire un submersible, plonger au plus profond de la planète, comme tout le monde quoi », dit-il avec humour.

« Mais ensuite je suis revenu à Avatar et ça a été une sorte de continuum ininterrompu. Alors j’en suis au point où je regarde l’horizon autour de moi et me demande quelles sont les autres histoires que je veux raconter. Lesquelles de ces histoires ai-je besoin de réaliser moi-même par rapport à celles que je veux écrire ou produire en travaillant avec d’autres cinéastes ? Et ce que j’ai établi comme critère pour moi au cours des dernières semaines, c’est : qu’est-ce qui fera le plus de bien ? », s'interroge Cameron.

« J’ai passé en revue tous les projets qui me tiennent à cœur, en me demandant : en quoi ça améliore notre condition, en quoi ça rend le monde meilleur pour mes enfants ? L’équilibre est délicat, car je ne veux pas être trop didactique ou rigide et il faut choisir de belles histoires », ajoute-t-il. Mais c’est précisément ce qui le motive aujourd’hui. Et bien que le créateur d’Avatar n’ait pas encore pris de décision aujourd’hui, il se dit néanmoins prêt pour « le dernier acte » de sa carrière, qui pourrait alors bien durer « un an ou vingt ans ».

Les deux prochains volets déjà datés, sans plus d’informations

En attendant de découvrir ce que nous réserve l’avenir de Cameron, Disney continue de son côté à travailler sur les prochains volets d’Avatar, qui étaient aux dernières nouvelles en très bonne voie pour se produire selon le réalisateur. Et si tout se passe comme prévu, les fans de la franchise devraient alors pouvoir découvrir Avatar 4 au cinéma dès le 21 décembre 2029, tandis qu’Avatar 5 est quant à lui annoncé pour le 19 décembre 2031. Quant à savoir l’implication exacte de Cameron dans ces futurs volets, il faudra attendre pour le découvrir.

Source : GGAwards-PrixGG