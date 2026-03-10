Disponible depuis le 17 décembre 2025, Avatar 3 : De feu et de cendres était sans aucun doute l’un des films les plus attendus de l’an dernier. Il faut dire que dès la diffusion du premier volet en 2009, la franchise de James Cameron s’est immédiatement imposée comme l’un des plus gros succès au box-office de sa carrière. Et ce troisième opus a peut-être échoué à réitérer les résultats extraordinaires de ses prédécesseurs, malgré ses excellents chiffres, cela ne semble toutefois pas mettre en péril la production d’un potentiel Avatar 4.

Avatar 4 est en bonne voie pour se produire

En effet, alors qu’Avatar 4 et Avatar 5 disposent d’ores et déjà d’une fenêtre de sortie, il est sans doute bon de rappeler qu’aucune de ces suites n’est pour l’heure officiellement entrée en production. C’est vrai, Cameron a déjà co-écrit leur scénario et même tourné, de sa propre confession, certaines séquences qui pourraient faire office de flashbacks dans le prochain volet, mais tout le reste reste encore à faire. Heureusement, à en croire le réalisateur, il est aujourd’hui « très probable » que la suite d’Avatar 3 soit mise en chantier.

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à l’occasion de la 53ème cérémonie des Saturn Awards, organisée ce dimanche 8 mars 2026 à Los Angeles. D’après les journalistes de Screen Rant, présents sur place, Cameron aurait néanmoins précisé que la décision finale n’a pas encore été prise, et qu’il tiendra compte des retours du public si Avatar 4 doit voir le jour. Nul doute qu’il espère alors pouvoir renouer davantage avec le succès que pour Avatar 3, qui aura tout de même réussi à rapporter près d’1.5 milliards de dollars à Disney.

Maintenant, reste également à savoir si Cameron restera pleinement à la réalisation d’Avatar 4, ou s’il délèguera certaines de ses prérogatives pour pouvoir se consacrer à de nouveaux projets. Car rappelons que peu après la sortie du troisième volet, ce dernier avait assuré avoir « d’autres histoires à raconter » et ne pas vouloir s’engager « dans une voie sans issue en [se] consacrant exclusivement à la création d’Avatar pendant plusieurs années ». Gageons que nous en saurons davantage si, ou plutôt quand, le projet Avatar 4 sera officiellement lancé par Disney.

Source : Screen Rant