Si les joueurs sont maintenant de plus en plus habitués à devoir prendre leur mal en patience entre la sortie de deux jeux, cela ne semble probablement rien à côté de ce à quoi les cinéphiles sont parfois confrontés. Pour preuve, avec seize longues années séparant la sortie du premier Avatar de celle du très attendu Avatar 3, enfin disponible dans les salles obscures, il y a de quoi s’interroger. D’autant que pour certains, cela limite alors le talent de James Cameron, trop occupé sur ces films pour pouvoir faire quoi que ce soit d’autre. Mais cela pourrait bientôt changer.

Après Avatar 3, James Cameron a d’autres projets

En effet, alors qu’Avatar 3 commence progressivement à être diffusé dans les cinémas du monde entier, une certaine tendance semble d’ores et déjà se dégager : le public se lasse. Il suffit de voir les premiers retours, quelque peu inférieurs à ceux des deux premiers volets, pour s’en rendre compte. Mais il faut dire aussi que l’attente entre deux films est loin de rendre service à la saga, qui prévoit pourtant déjà de se prolonger sur une série de films supplémentaires. Des films sur lesquels Cameron ne jouera toutefois peut-être plus un rôle aussi prépondérant.

« J’ai d’autres histoires à raconter » a-t-il en effet confié à l’occasion d’une longue interview pour The Hollywood Reporter. « Ce qui ne se produira pas, c’est que je ne vais pas m’engager dans une voie sans issue en me consacrant exclusivement à la création d’Avatar pendant plusieurs années. Je vais trouver une autre façon de procéder qui implique davantage de collaboration » assure Cameron. « Je ne dis pas que je vais me retirer de mon poste de directeur, mais je vais cesser de m’impliquer autant dans chaque petit détail du processus ».

De cette manière, le réalisateur d’Avatar 3, qui a parfaitement conscience que le temps passe et commence cruellement à lui faire défaut, aura ainsi l’opportunité de se consacrer à davantage de projets. Des projets qui, par conséquent, ne tourneront plus exclusivement autour de la saga, comme ce fut le cas depuis 2009. « Je regarde les autres personnes de mon âge, et j’ai l’impression qu’elles ne font que pointer le temps, en attendant de partir. J’ai plus d’idées que je ne pourrais jamais en réaliser dans toute une vie. J’ai des trucs à faire » a-t-il déclaré.

© 20th Century Fox

Une année 2026 sous le signe de la musique

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans de Cameron, donc, qui ont désormais la confirmation que le reste de sa carrière ne sera pas essentiellement dédié à produire des suites à Avatar 3. Dès l’année prochaine, les plus mélomanes pourront d’ailleurs le retrouver à la réalisation du documentaire Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), qui reviendra sur les coulisses de la tournée éponyme de Billie Eilish. Une petite mise en bouche avant, on l’imagine, un vrai retour dans le monde du cinéma avec des œuvres inédites et percutantes.

