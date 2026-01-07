Avatar 3 n’aura peut-être pas réussi à convaincre tout le monde, mais une chose est sûre : il aura toutefois permis à James Cameron d’inscrire son nom dans l’histoire du cinéma.

Disponible dans les salles obscures du monde entier depuis la mi-décembre, Avatar 3 : De Feu et de Cendres était sans aucun doute l’un des films les plus attendus de l’année 2025. Il faut dire que depuis la diffusion du premier volet en 2009, la saga créée par James Cameron a acquis une solide réputation dans le milieu cinématographique. Et ce troisième film a peut-être davantage tendance à diviser le public, ce qui se ressent d’ailleurs quelque peu au niveau du box-office, cela n'empêche pourtant pas son créateur d’entrer dans l’histoire.

Avec Avatar 3, James Cameron entre officiellement dans l’histoire

En effet, nous vous en parlions il y a tout juste deux jours, Avatar 3 a officiellement franchit le cap du milliard au box-office, où il affiche actuellement la très belle somme de 1.08 milliards de dollars. Un résultat qui est, certes, légèrement en deçà de celui de ses prédécesseurs, mais qui n’en reste pas moins extraordinairement élevé. Surtout compte tenu du fait que le film est en salles depuis moins d’un mois. Et c’est d’ailleurs d’autant plus impressionnant que cela permet alors à James Cameron de réaliser un nouveau record exceptionnel à Hollywood.

Car oui, en franchissant la barre du milliard de dollars au box-office, Avatar 3 devient officiellement le quatrième film du réalisateur américain à réaliser cet exploit. Les trois autres étant naturellement Titanic avec 2.26 milliards de dollars, Avatar 2 : La Voie de l’Eau avec 2.34 milliards de dollars, et enfin Avatar premier du nom avec 2.92 milliards de dollars. De quoi renforcer la position de James Cameron au sein de l’industrie donc, qu’il aura profondément marquée de son empreinte ces dernières décennies.

Autant dire qu’après cela, nous avons d’autant plus hâte de voir ce que nous réserve le réalisateur dans les années à venir. Car si des suites à Avatar 3 semblent d’ores et déjà être dans les tuyaux, celui-ci a tout de même récemment confirmé qu’il ne souhaitait pas se consacrer exclusivement à la franchise dans le futur. « J’ai d’autres histoires à raconter », avait-il notamment confié auprès de The Hollywood Reporter. L’une d’elles parviendra-t-elle à James Cameron de signer son cinquième film franchissant la barre du milliard au box-office ? L’avenir nous le dira.

Source : ScreenTime