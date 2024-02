James Cameron a donné des nouvelles d'Avatar 3 et 4, mais aussi de l'avenir de la saga devenue culte. Et le futur réserve peut-être une (mauvaise) surprise aux spectateurs.

Le réalisateur James Cameron a presque mis autant de temps à sortir Avatar 2 que le premier épisode. Le projet est resté dans la tête du cinéaste pendant 14 ans, ce qui paraît être une éternité dans une vie et pour un metteur en scène. Mais finalement, il aura eu raison de ne pas se précipiter et d'attendre un vrai gap technologique pour concrétiser son idée. Le papa de Terminator et Abyss sait ce qu'il veut en général et a déjà une vision pour la suite des aventures de Jake et Neytiri sur Pandora.

James Cameron pense déjà à Avatar 6 et 7 !

Après avoir récolté plus de 2,3 milliards de dollars avec La Voie de l'Eau, James Cameron est de retour aux affaires pour boucler Avatar 3. Un film qui va être « incroyable » selon Zoe Saldana (Neytiri), mais qui a besoin d'être peaufiné jusque dans les moindres détails. Des reshoots seront d'ailleurs nécessaires pour compléter le tableau, d'où le report de la date de sortie en décembre 2025 - peut-être le 17 mais cela reste à confirmer. Mais on le sait déjà depuis un bail, cette vaste entreprise représente LE projet de la vie de Cameron, et il voit donc très loin. Trois nouveaux films sont donc dans les tuyaux, mais pas que.

Cameron a en effet réaffirmé avoir des idées pour Avatar 6 et 7, mais d'ici là, le cinéaste sera peut-être contraint d'abandonner la caméra. « Nous avons intégralement écrit le cinquième film. Et j'ai des idées pour le sixième et le septième, même si je passerai probablement le flambeau à ce moment-là. La mortalité nous rattrape » (via Collider).

La licence peut-elle perdurer sans lui ? D'un point de vue de la réalisation, ça paraît compliqué. Il faudrait trouver quelqu'un de talentueux et qui soit prêt à s'investir autant. D'ailleurs, lorsqu'il avait déjà déclaré envisager de passer le relais, il avait dit qu'il devrait former un successeur pour être sûr qu'il puisse gérer toutes les choses induites par la production d'un film Avatar. Une annonce inquiétante d'un côté, même s'il est rassurant de voir que le réalisateur est conscient du temps qui passe et qui pourrait potentiellement affecter ses œuvres.