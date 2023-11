Après avoir dominé le box-office avec Avatar 2, qui est le troisième plus gros succès de tous les temps avec le premier épisode et Avengers: Endgame, le réalisateur James Cameron regarde en arrière. The Abyss, l'un de ses longs-métrages les plus aimés, est officiellement de retour. Une magnifique nouvelle pour les fans, mais tout n'est pas complètement rose.

The Abyss en 4K, ça arrive mais pas pour tout le monde

Au cours d'une projection, qui a eu lieu en octobre dernier, James Cameron a dit ce que de nombreux fans d'Abyss voulaient entendre. Une version 4K officielle du film est terminée et sortira prochainement. « Le mastering est finalisé et que je pense que ça sortira bientôt. Dans quelques mois ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de suppléments et ce sera disponible simultanément en streaming. Nous avons terminé le transfert ! Je voulais m'en occuper moi-même parce que Mikael Salomon a fait un travail magnifique de photographie sur ce film ». Et pour le coup, il ne mentait pas.

Abyss sera de retour au cinéma le 6 décembre prochain pour une seule et unique soirée. « Salut tout le monde, c'est James Cameron ! Je suis heureux d'annoncer que l'édition spéciale d'Abyss, qui est remasterisée en 4K, sera projetée, en décembre. Pour celles et ceux qui n'ont encore jamais vu le film, ce sera la meilleure façon de le découvrir. Et celles et ceux qui le connaissent déjà, vous le verrez tel que je l'ai imaginé. Avec de grosses surprises en prime absentes de la version originale. J'espère que vous profiterez de cette occasion pour voir The Abyss, mon premier film sur les océans, sur grand écran ».

Il vaut donc mieux ne pas se louper. Par contre, à moins d'un changement d'ici là, ça ne s'adresse qu'aux spectateurs américains. Pour bien vendre son poisson, Cameron mentionne de « grosses surprises » qui sont sûrement les différentes entre la version originale, et la « Special Edition ». La version longue quoi !

Un futur blu-ray ultra HD décevant ?

En plus du trailer d'Abyss 4K ci-dessus, James Cameron a partagé la nouvelle affiche du film. Certains regrettent déjà les anciens visuels et l'ont fait savoir sur la Toile. Le look retouché d'Ed Harris, avec plus de cheveux qu'il n'en faut, est critiqué et même comparé à Jason Statham. Pour d'autres, c'est la composition archi-vue et peut-être un peu trop actuelle qui ne fait pas l'unanimité. Mais ce dont il faut se soucier réellement, c'est de la qualité de la future version 4K d'Abyss.

Du souci à se faire pour les amoureux d'une image argentique fidèle qui conserve son grain ? Après la projection à Los Angeles, des commentaires inquiétants ont été publié sur les forums de Blu-ray.com. « Il n'y avait pas de grain sur l'image. C'était assez détaillé, mais il n'y avait pas de grain »; « La chose la plus frustrante pour moi est que le DNR (ndlr : Digital Noise Reduction) rend les effets visuels encore plus mauvais. Il n'y a plus de grain pour diffuser les points de lumière lors des scènes avec les extraterrestres, et on a l'impression qu'il y a de la postérisation autour d'eux. Parfois, l'image est tellement lissée qu'elle ressemble à une vidéo Youtube téléchargée dans laquelle tous les détails ont disparu à cause de la compression » a t-on pu lire.

Crédits : James Cameron via X.

Des craintes justifiées à la vue de la première bande-annonce d'Abyss 4K ? Il serait présomptueux de tirer des conclusions hâtives sur la seule base de cette vidéo, en particulier avec la compression YouTube qui a tendance à tout gâcher. Néanmoins, si l'on met de côté cela, de nouveaux retours pointent l'usage du DNR. Cette technique qui, en cas d'abus excessif, peut donner lieu à des visuels trop lissés et donc une image décevante. On attendra de toute manière la sortie américaine en salles, et le lancement du blu-ray ultra HD. Là-dessus, aucune information de la part de James Cameron, mais on croise les doigts pour 2024. Si vous êtes amateurs des univers du cinéaste, une énorme série Terminator a été annoncée.