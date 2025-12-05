Avatar 3 arrive dans nos cinémas et James Cameron a voulu clarifier les choses et conformer qu'il s'agissait bien de la fin de toute une saga. L'avenir serait même incertain pour la suite.

Cette année, il risque une nouvelle fois d'y avoir du monde dans les salles de cinéma avec l'arrivée d'Avatar 3 De Feu et de Cendres, suite des colossaux succès de James Cameron. Le réalisateur a d'ailleurs tenu à préciser une chose importante sur son prochain film : il marquera la fin d'une époque. En tout cas, sur le papier.

Avatar 3 sera bien la fin de la saga débutée en 2009

Si les deux premiers films sont multimilliardaires et trônent au sommet des plus gros succès de l'histoire du cinéma, les premiers retours concernant Avatar 3 ne sont pour l'heure pas à la hauteur des attentes. Les quelques critiques affirment que le film se repose un peu trop sur ses acquis, a bien du mal à justifier sa durée de 3 heures, et fait finalement la même chose que les deux précédents. On le sait, deux autres films sont normalement prévus, mais leur avenir est encore incertain. James Cameron n'a eu de cesse de répéter que tout dépendait du succès des précédents. Jusqu'ici il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, quand bien même les films coûtent excessivement cher à produire.

Le célèbre réalisateur a tout de même voulu préciser quelque chose d'important concernant Avatar 3 en affirmant qu'il serait la conclusion d'une première saga, la fin d'une seule et grande histoire en quelque sorte, débutée il y a plus de 15 ans déjà. James Cameron déclare : « Je ne considère pas [Avatar 3] comme une suite. Je le vois plutôt comme l'aboutissement d'une saga. Je préfère le terme "saga" à celui de "suite" car une grande partie de l'histoire s'inscrivait dans la structure originale. Donc, si on le considère comme le troisième acte, c'est plus pertinent. Contrairement aux suites hollywoodiennes classiques, où l'on engrange des millions avec un film où l'on se dit : "Mince ! Il faut se débrouiller pour trouver un nouveau scénario. C'est peut-être pas terrible, mais on va quand même le faire." Ce n'est pas du tout ce que nous faisons ici. [Avatar 1 à 3] C'est un projet à long terme. »

En d'autres termes, si Avatar 3 est presque identique aux précédents et n'a pas vraiment de nouvelle histoire, c'est normal, c'est une continuité des précédents films et le dernier acte d'une seule et même histoire. En tout cas, c'est comme ça que le justifie le réalisateur.

La suite de la licence encore incertain , « des projets fantômes »

Quant à Avatar 4 et 5, s'ils sortent, Cameron affirme sans détour qu'il s'agit d'une « saga à part » avec un début, un milieu et une fin qui s'étalent sur deux films. Mais pour l'instant, ce ne sont que « des projets fantômes ». Les fans commencent à trouver étrange le manque d'aplomb du réalisateur qui, quelques années en arrière, semblait bien plus emballé et sûr de lui. Disney aurait-il les yeux plus gros que le ventre et demanderait-il des résultats trop élevé pour continuer ? Avatar 3 n'a-t-il pas les épaules suffisantes pour briller autant que les précédents films ? Les questions sont permises et alimentent les discussions sur les réseaux sociaux. Verdict le 17 décembre 2025 dans nos salles obscures pour en avoir le cœur net.

source : Gizmodo