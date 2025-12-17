Avatar 3 est arrivé en salles et c’est le moment de découvrir les premiers avis des spectateurs qui sont tombés. Que penser de ce troisième volet de l’une des sagas les plus célèbres du cinéma ?

Après des années d’attente et des attentes presque démesurées, Avatar 3, officiellement sous-titré de Feu et de Cendres, commence enfin à se dévoiler à travers les premières critiques internationales. Et le constat est plus nuancé que prévu. Si James Cameron impressionne toujours sur le plan technique, ce troisième volet divise davantage que ses prédécesseurs, au point d’afficher le score Rotten Tomatoes le plus bas de la trilogie à ce stade.

Un accueil critique en net recul pour Avatar 3

En effet, avec environ 69 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, Avatar 3 fait moins bien que Avatar (81 %) et Avatar : La Voie de l’eau (76 %). La baisse est suffisamment marquée pour alimenter un début de débat autour de la fatigue de la formule Cameron, même si l’accueil reste loin d’un échec critique.

Dans l’ensemble, les médias s’accordent sur un point essentiel : Avatar 3 de Feu et de Cendres reste un spectacle hors norme, mais il peine à renouveler suffisamment sa proposition pour justifier près de trois heures de projection et des ambitions toujours plus grandes.

Une claque visuelle… encore une fois

Sur le terrain visuel et technique, James Cameron continue de jouer dans une autre catégorie. Les critiques évoquent des scènes d’action parmi les plus impressionnantes de l’année, une mise en scène aérienne d’une lisibilité exemplaire et des effets spéciaux qui repoussent encore les standards de l’industrie. Bref Avatar 3 est bluffant visuellement.

L’introduction des Wind Traders, les séquences aériennes spectaculaires ou encore certaines confrontations dans des environnements volcaniques sont régulièrement citées comme des sommets du blockbuster moderne. Wētā FX signe un travail unanimement salué, au point que certains observateurs notent que les rares éléments irréalistes à l’écran sont… les acteurs humains eux-mêmes. De ce point de vue, Avatar 3 reste un incontournable en salle, surtout dans les formats premium chers à Cameron.

Une impression de déjà-vu difficile à ignorer

Là où cela déçoi, c’est du côté du récit. Plusieurs critiques pointent une structure trop proche de La Voie de l’eau, avec des situations qui se répètent. Captures, sauvetages, affrontements finaux rappelant fortement ceux du deuxième film, certains moments donnent le sentiment de rejouer des partitions déjà connues. Avatar 3 ne surprend pas du tout.

Cette impression s’explique en partie par un élément désormais bien connu. Avatar 2 et Avatar 3 étaient à l’origine conçus comme un seul et même film, avant d’être séparés en deux. Une décision qui se ressent clairement à l’écran. de Feu et de Cendres est souvent perçu comme une suite directe, presque un “part 2”, plutôt qu’un véritable chapitre autonome.

