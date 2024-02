Il y a quelques mois, James Cameron et le producteur Jon Landau se sont rendus à l'évidence qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir les délais pour Avatar 3. Et plutôt que de compromettre la qualité, la décision a été prise de repousser le film en 2025. S'il n'y a pas de changement dans le calendrier de Disney, la prochaine aventure des na'vis sera dans les salles françaises le 17 décembre 2025. Ce n'est donc pas demain la veille qu'on aura une bande annonce. Même si l'on déjà eu des images de rêve pour cet épisode et les suites à venir. Néanmoins, vous pouvez d'ores et déjà oublier cette information.

Une version très spéciale d'Avatar 3 sur Disney+ ?

Après le phénomène Avatar 2, James Cameron et ses équipes sont clairement sous pression. Evidemment, les prochains films doivent être à la hauteur des attentes des spectateurs, et avant tout des ambitions du réalisateur pour donner envie. Mais il se doit également de surperformer au box-office mondial, comme ont pu le faire les deux premiers volets. Et le cinéaste a déjà dévoilé quelques nouveautés d'Avatar 3. Après la forêt et les grandes étendues d'eaux de Pandora, Cameron va nous montre une région volcanique peuplée par le « Peuple des cendres » (Ash People). Sam Worthington (Jake Sully) abandonne son rôle de narrateur et c'est Lo'ak, l'un de ses fils, qui prend la relève.

Mais l'année dernière, un insider a suggéré qu'Avatar 3 pourrait être encore plus spécial, et même finir sur Disney+ dans un format démesuré de 9 heures. Oui, c'est absolument énorme, mais l'idée aurait été de remonter le film pour en faire une série limitée. Malgré le sérieux de la source, ça n'existe tout simplement pas et Cameron a balayé très clairement cette rumeur pour ce volet ainsi que pour les prochains films.

Au fait, est-ce que je peux me permettre de démentir une information qui a été propagée ? Il n'existe pas de montage brut de neuf heures d'Avatar 3. Je me tirerais une balle dans la tête si je faisais un montage brut de cette durée. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais neuf heures de séquences, mais pour Avatar 3, 4 et 5. Donc en gros, trois heures par film. Et ça s'est transformé « il y a un montage de neuf heures », vous vous rendez compte ? Source Temple of Geek (via ComingSoon).

Un énorme quiproquo donc. James Cameron aura assez à faire avec ses différents films, d'autant qu'il n'exclut pas Avatar 6 & 7. Mais peut-être avec un autre talent derrière la caméra. Wait & see !