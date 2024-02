Après les premières images conceptuelles d'Avatar 3, 4 et 5, l'une des actrices en dit plus sur le prochain volet. Cameron prépare du très, très lourd.

Avatar 2 : La Voie de l'eau a fait mentir toutes celles et ceux qui estimaient qu'il n'y avait plus d'attente autour de l'oeuvre de la vie de James Cameron. Avec plus de 2,32 milliards de recette à travers le monde, la suite s'est hissée à la troisième place des plus gros succès de tous les temps. L'avenir est donc radieux pour la saga et le meilleur reste (heureusement) à venir, à commencer par Avatar 3.

Avatar 3 va être une dinguerie, juré, promis, craché !

« Chaque film de la licence est une entreprise exaltante mais épique qui prend du temps pour offrir le niveau de qualité que nous nous fixons et que le public attend de nous. L'équipe travaille d'arrache-pied et a hâte de ramener les spectateurs sur Pandora en décembre 2025 » a déclaré le producteur Jon Landau lors de l'annonce du report d'Avatar 3. Il aurait en effet dû être projeté le 18 décembre 2024, mais ce sera finalement le 17 décembre 2025 (logiquement).

Pour Avatar 3, Cameron va changer de narrateur en permettant à Lo'ak, l'un des fils de Jake Sully (Sam Worthington) et de Neytiri (Zoe Saldana), d'être davantage au premier plan. Mais le réalisateur introduira aussi une nouvelle tribu : le Peuple des Cendres - Ash People en VO - qui sera encadrée par Varang, interprétée par Oona Chapling (Talisa Stark dans Game of Thrones). Un clan qui vit dans une région volcanique de Pandora. C'est tout ce que l'on sait d'Avatar 3, mais Zoe Saldana promet que ça vaut le détour et que ce sera « incroyable ».

Ça va être incroyable. Avatar 3, ça va être génial, et avec Avatar 4 et 5, ça va juste devenir fou. C'est vrai. Réellement. Il nous a tous époustouflés. C'est son legs. Nous pensions tous que ce serait Titanic, et il s'avère que ce sera Avatar en fin de compte. Et pour nous, faire partie de quelque chose d'aussi révolutionnaire et innovant, c'est comme un héritage pour nous aussi. Via Collider.

Avatar 3 va être « amazing » et d'un point de vue visuelle stricto sensu, on n'y croit évidemment. D'autant que les premières images, conceptuelles, vendent clairement du rêve.