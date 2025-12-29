Avatar 3 de Feu et de Cendres vient enfin de franchir une étape très importante pour lui, c'est un vrai carton même s'il n'est pas à la hauteur de toutes les attentes.

Nous y voilà enfin, Avatar 3 de Feu et de Cendres montre enfin les crocs. Si l'on pourra une fois de plus pointer du doigt le fait qu'il n'arrive pas à tenir la comparaison avec les précédents opus, le film vient de franchir une étape très importante et surtout symbolique au terme de sa deuxième semaine d'exploitation dans nos salles obscures. Et c'est loin d'être terminé.

Avatar 3 est enfin lancé et explose une étape très importante

Comme prévu, Avatar 3 de Feu et de Cendres a bien carburé ce week-end en amassant plus de 300 millions de dollars à travers le monde. Un très joli score qui lui a permis de franchir une étape très importante de son exploitation : son demi-milliard de dollars. En réalité, il l'a même explosé puisqu'au terme de sa seconde semaine dans les salles obscures, Avatar 3 a récolté plus de 760 millions de dollars de recettes. Le film de James Cameron fait plus de 28 % de son chiffre sur son territoire avec 217 693 000 de dollars dans les caisses et donc 542 700 000 dollars à l'international. Comme très souvent, la Chine reste le plus gros client. Le film explose enfin le box office bien plus rapidement que n'importe quelles sorties de l'année.

On va enfoncer des portes ouvertes, mais il est évident que le film va franchir aisément le milliard de dollars et inscrire son nom dans l'histoire pour faire partie des plus gros succès de tous les temps. Reste seulement à savoir s'il va oui ou non franchir les deux milliards comme ses aînés, ça c'est un peu moins sûr, mais ce sera certainement déterminant pour la suite. Pour l'heure, on ne sait pas encore si Avatar 4 et 5 seront bel et bien lancés. James Cameron est clairement moins sûr de lui qu'il ne l'était quelques années auparavant. Sa grande fresque de science-fiction pourrait bien changer de plan en cours de route, d'autant que le réalisateur a d'autres projets XXL comme le grand retour de Terminator par exemple et, on l'espère, un Alita 2 extrêmement attendu par les fans.

