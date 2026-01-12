Avatar 3 continue d'empiler ses millions, mais ne tiendra clairement pas la comparaison avec ses grands frères. Après près d'un mois dans nos salles obscures, le film semble toujours autant à la traîne. Il n'y aura certainement pas de record cette année, mais espérons surtout que cela n'empêche pas les prochains films de voir le jour.

Avatar 3 cartonne au cinéma, mais son destin est scellé désormais

Le ton semble alarmiste, mais il faut relativiser la situation tout de même. Au vu des circonstances, du climat actuel, on peut dire sans mal qu'Avatar 3 est un très gros carton. Il culmine actuellement à plus de 1,230 milliard de dollars, dont plus de 342,5 millions sur le territoire américain, et près de 888 millions à l'international. Fait amusant compte tenu des circonstances en ce moment, c'est une fois de plus la Chine qui lui assure le succès, le pays étant très largement friand de cinéma. Alors non, Avatar 3 n'est pas un cuisant échec comparé à la concurrence, mais bel et bien aux yeux de ses propres attentes et de sa licence.

C'est tout de même la franchise de tous les records, celle qui culmine dans le top des plus grands succès de l'histoire du cinéma avec Avatar 1 et ses quelque 2,9 milliards de recettes au box-office mondial. Une licence qui a permis à James Cameron d'entrer dans l'histoire lui aussi. C'est aussi un univers où la démesure prime presque sur tout le reste. De l'emploi de technologie coûteuse et avancée, aux séquences démentielles et absolument divines. C'était du jamais vu en 2009, et ça fonctionne encore à merveille aujourd'hui, même si on a perdu un peu de magie.

Des prédictions qui avaient vu juste, quid de la suite ?

Malheureusement, il est certain désormais qu'Avatar 3 de Feu et de Cendres n'arrivera pas à se hisser au niveau de ses grands frères. Les prédictions semblent justes, le film devrait terminer sa course aux alentours de 1,5 ou 1,7 milliards de dollars. À peu de chose près autant que Zootopie 2 qui enregistre actuellement plus de 1,650 milliard de dollars après six semaines au cinéma. Reste maintenant à voir si Disney continuera de suivre James Cameron pour Avatar 4 et 5, qui sont désormais en suspens si l'on en croit le célèbre réalisateur. Cameron ne semble de toute façon plus autant emballé qu'il ne l'était il y a encore quelques années, l'avenir de la licence reste donc assez incertain, même s'il est bien trop tôt pour définitivement l'enterrer.

