La popularité du MOBA League of Legends ne faiblit pas, bien au contraire. Les jeux dérivés se multiplient, tandis que la série Arcane a cartonné à chaque saison sur Netflix. Pour alimenter la fièvre des fans, celle-ci présente d'ailleurs un nouvel objet qui devrait fortement leur plaire. Avis aux collectionneurs, il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde !

Une nouvelle figurine grandiose pour Arcane

On peut dire que les fans sont gâtés ! Les produits dérivés issus de la série à succès de Netflix se multiplient et rivalisent de classe. Encore dernièrement, des figurines Funko Pop, une statuette éclatante d'Ekko et un dytique percutant de Jinx et Vi se sont dévoilés.

En parlant des deux sœurs, l'aînée n'a pas fini de vous en mettre plein les yeux. InfinityStudio a en effet annoncé un nouveau collector d'Arcane sublime, qui s'inscrira dans la collection des 10 ans du fabricant. Les détails sur sa conception sont encore tenus secrets. On sait seulement que la statuette de Vi sera de taille, puisqu'elle sera proposée à l'échelle 1/4ᵉ. Il vous faudra donc de la place dans votre collection Arcane !

Cette pièce devrait ainsi plaire aux fans de Vi tout particulièrement et à celles et ceux qui ont aimé la fin d'Arcane. De fait, l'héroïne est représentée dans son apparence de la saison 2. On la retrouve ici en pleine action, faisant usage de ses gantelets. En outre, des effets lumineux liés à l'Hextech devraient venir agrémenter l'ensemble.

Cette figurine collector de Vi sera présentée plus précisément prochainement. Pas de date dans l'immédiat, mais nul doute qu'InfinityStudio communiquera vite à ce sujet. Le distributeur Sideshow a d'ailleurs déjà annoncé qu'il ajouterait le modèle à son catalogue. Enfin, on peut s'attendre à un tarif relativement élevé pour une telle pièce. Qui plus est, ce sera assurément une édition limitée. Les fans d'Arcane devront donc être à l'affut au lancement des précommandes.

© InfinityStudio / Riot Games