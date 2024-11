Alors que l'Acte 3 final d'Arcane Saison 2 était diffusé ce samedi sur Netflix, la série créée par le studio français Fortiche bat des records, et pas que sur la plateforme de SVOD. Outre une animation de très haute volée, elle doit également une partie de son énorme succès à sa musique. Et c'est justement dans ce domaine qu'un record proprement édifiant a été établi. Pour relater tout cela, nous risquons cependant d'aller sur le terrain glissant des SPOILERS. Ne poursuivez donc pas la lecture si vous n'avez pas encore regardé la saison 2 dans son intégralité.

Arcane au sommet du monde, même sur le plan musical

La Saison 2 d'Arcane marque hélas la fin de l'arc narratif centré sur Jinx, Vi, Caitlyn, Ekko et tous ces personnages attachants avec en toile de fond le conflit entre Piltover et Zaun. Si on sait que d'autres adaptations de la licence League of Legends sont dans les cartons, il faut donc dire au revoir à tout ce beau monde, pour le moment. Quoi qu'il en soit, la saison 2 raconte en neuf épisodes beaucoup de choses et clôt le tout avec un final spectaculaire. Mais l'épisode qui a marqué le plus les esprits est définitivement le septième. C'est ici que d'importants SPOILERS vont se glisser. Vous voilà prévenus.

Dans le septième épisode d'Arcane Saison 2, nous accompagnons Ekko, qui se trouve propulsé dans une réalité alternative. Dans celle-ci, Zaun se trouve à un âge d'or, où le personnage occupe la fonction de professeur/chercheur. On y retrouve également une Powder (Jinx) radicalement différente, beaucoup moins torturée. Les deux ennemis dans l'autre réalité vont rapidement nouer une relation touchante, qui trouve son point d'orgue dans une scène où ils dansent ensemble, avec en fond la chanson « Ma Meilleure Ennemie » de Stromae et Pomme.

Celle-ci marque non seulement un retour inattendu du célèbre chanteur belge, mais également un record absolument historique. Sur Spotify, elle a été écouté 5,9 millions de fois en 24 heures. Il s'agit ainsi du morceau francophone le plus streamé en un tel laps de temps de l'histoire. Sur la chaîne YouTube de Riot Games, même rengaine : 7,9 millions de vues, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Arcane transcende donc encore la simple sphère de l'adaptation vidéoludique, pour se placer comme une nouvelle icône de la pop-culture. Et ce de manière amplement méritée, tant sur le plan visuel que musical. À noter que, si vous avez aimé la bande-son de la saison 2 d'Arcane, celle-ci est actuellement disponible en vinyle.

Sources : Ventes Rap sur X.com ; Riot Games sur YouTube