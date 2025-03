Faites vos adieux à Arcane avec un dernier moment tout en émotion grâce à Riot Games et Fortiche Productions. C'est un beau cadeau qui plaira aux fans.

Ce n'est jamais une simple affaire de dire adieu à une œuvre qu'on a aimé. Les fans d'Arcane ont expérimenté cela fin 2024, après deux saisons grandioses. Bien que de nouvelles productions originales dans l'univers de League of Legends soient prévues, celle-ci aura été la première et elle gardera une place spéciale dans le cœur du public. Alors, pour terminer en beauté, Riot Games et Fortiche Production ont une ultime surprise pour vous.

Le chant du cygne pour Arcane

C'est hier que Riot et Virgin Music dévoilait une belle surprise pour tous les fans de la saison 2 d'Arcane. Après une fin en apothéose, les équipes de la série ont décidé de prolonger encore un peu le plaisir avec un clip pour la chanson “Ma Meilleure Ennemie”, qui cartonne sur les plateformes de streaming et en radio.

On retrouve une fois de plus Fortiche à la barre pour animer le duo Ekko-Jinx dans leur ultime danse, avec Tom Gouill à la baguette pour la réalisation. Ainsi, les fans vont pouvoir revivre avec émotion l'un des moments phares de la série et le déchirement qui habite les deux personnages.

Les interprètes de la chanson ont eux-mêmes réagi avec une certaine émotion. Stromae se rappelle : « Quand j'ai vu la scène pour la première fois, je l'ai trouvée assez poétique ». Pomme, quant à elle, dit avoir d'autant plus compris l'engouement du public parce que dans cette scène, « il y avait une espèce de beauté, de romantisme et de douceur qui est assez rare dans [Arcane] ».

Voilà une belle façon pour Riot et Fortiche de tourner la page sur deux saisons d'Arcane. Les fans sont d'ailleurs au rendez-vous, avec 3,8 millions de vues en moins de 24 heures. En parallèle, ils pourront aussi continuer d'apprécier la série sur Netflix ou musicalement, autant sur YouTube que sur les plateformes. Les plus collectionneurs craqueront peut-être même pour le coffret vinyle collector de la bande-originale de la saison 2. En attendant, l'air de “Ma Meilleure Ennemie” leur restera en tête un moment...