Que les fans d'Arcane se tiennent près, on vous le dit ! Une dernière surprise les attend avant de tourner la page sur la série et ça arrive de façon imminente.

Ç'a été une révélation pour le monde de l'animation : il y aura un avant et un après Arcane. Les Français de Fortiche Productions ont mis la barre si haut techniquement qu'ils sont devenus une inspiration pour le milieu. Sans compter sur le public, même néophyte, qui a été captivé par cette histoire dans l'univers de League of Legends. Malheureusement, la série s'est conclue au terme de deux saisons, laissant la porte ouverte à d'autres adaptations du jeu. Néanmoins, une dernière surprise attend les fans.

Arcane s'apprête à rejouer la scène

La popularité d'Arcane en fait aucun doute quand on voit tous les produits dérivés tirés de la série. Vinyles, artbook, figurines, même des produits alimentaires ! Il y a de tout. Il faut dire que l'esthétique générale de la série et le charisme de ses personnages ont de quoi attirer les foules.

Cela dit, on parle de visuels, mais ce n'est pas la seule chose qui ait tapé dans l'œil des fans. Ou de leurs tympans devrait-on dire. Riot et Fortiche ont également pris grand soin de la bande originale d'Arcane. Celle-ci est aussi un des points forts de la série, autant dans le choix des morceaux que dans leur utilisation diégétique.

Lors de la diffusion de la saison 2, un morceau a particulièrement retenu l'attention du public... et, cocorico, il est franco-belge ! Il s'agit du titre “Ma Meilleure Ennemie”, interprétée par Pomme et Stromae. En enregistrant 5,9 millions de stream sur Spotify, le morceau a établi un record historique. Et il pourrait bien réitérer l'exploit !

De fait, Riot et l'équipe d'Arcane sont sur le point de révéler une ultime surprise aux fans. Demain, jeudi 20 mars, sortira le clip officiel de “Ma Meilleure Ennemie”. Ainsi, Ekko et Jinx seront réunis pour une dernière danse qui devrait faire la joie de la Timebomb Nation, leur communauté de fans. Soyez au rendez-vous !