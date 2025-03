Arcane n'a pas fini de vous épater. La série League of Legends dévoile une nouveauté qui va plaire à de nombreux fans. Qui plus est, les fans français ne seront pas en reste, c'est dit.

Il y a un avant et un après Arcane dans le monde de l'animation. La série tirée du jeu League of Legends a non seulement était un carton sur Netflix, mais elle a aussi repoussé les limites techniques et artistiques du médium. En deux saisons, elle s'est vraiment imposée comme un modèle et sa fan base n'a fait que croître. Dès lors, les amateurs parmi vous devraient être enchantés de découvrir cette nouveauté déjà disponible !

Arcane enrichit encore votre collection

Les fans d'Arcane sont décidément gâtés ! Si vous êtes du genre collectionneur, ce ne sont pas les produits estampillés aux couleurs de la série qui manquent. Des figurines aux fauteuils gaming, en passant par une BO collector, il y a de quoi faire. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore... C'est pourquoi Riot vient d'annoncer la sortie d'un roman officiel !

Intitulé Ambessa: Chosen of the Wolf, ce roman rebondit sur les événements de la saison 2 d'Arcane pour mettre en lumière la terrible cheffe du clan Medarda. L'écrivaine C. L. Clark (The Unbroken, The Faithless) y revient sur les jeunes années d'Ambessa, alors qu'elle n'est pas encore en position de leader. Elle doit gagner son titre mais elle n'est pas la seule à avoir des vues dessus. Ainsi, elle voit se dresser face à elle son cousin Ta'Fik pour une guerre sans pareille. Elle peut évidemment compter sur sa fille, Mel, si seulement elle ne la déconsidérait pas tant... C'est un moment essentiel de l'histoire du clan qui se dessine dans ce roman de 448 pages.

Pour le moment, le roman d'Arcane sur Ambessa n'est disponible qu'en version anglaise. Vous pouvez d'ores et déjà le commander auprès de revendeurs comme Waterstones et Amazon. Pour ceux qui ne sont pas des plus à l'aise avec la langue de Shakespeare, nous avons une bonne nouvelle. Il nous a été officiellement confirmé que le livre aura droit à une traduction française. Il lui faut encore trouver un éditeur pour envisager une fenêtre de sortie, mais cela ne tardera pas à se préciser !

