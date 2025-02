L'influence d'Arcane se ressent dans tous les produits dérivés que la série génère. Si on omet tous les produits alimentaires sortis à l'effigie de la série League of Legends, la saison 2 a vu de nombreuses pièces de collection s'annoncer les unes après les autres. Ainsi, c'est un énième champion qui pourra bientôt rejoindre les rangs des précédentes figurines tirées de la série.

Arcane met un champion à l'honneur

Si ça continue comme ça, nous aurions bientôt tous les personnages emblématiques d'Arcane disponibles sous forme de figurines et statuette. On a déjà eu droit à Jinx et Vi, bien évidemment, ou encore à Ekko. Aujourd'hui, c'est une autre figure phare de la série qui est l'honneur : Viktor.

Si vous avez vu la saison 2 d'Arcane, vous savez donc quelle importance revêt le chercheur Viktor dans l'intrigue générale. C'est pourquoi le fabricant Good Smile Company a choisi de transformer le fameux personnage en figurine. Pour l'occasion, il a s'est plutôt attardé sur son apparence bio-mécanique de Héraut de l'Arcane.

Dans l'immédiat, le fabricant ne détaille pas encore sa création. On sait avant tout qu'elle s'inscrira dans sa sélection Wonderful Hobby (“WonHobby”), gage de qualité. Plus spécifiquement, il s'agira d'une figurine Pop Up Parade SP, une collection qui met entre autres à l'honneur de nombreux personnages animés. C'est naturellement qu'Arcane y trouve donc sa place avec Viktor.

Cette information à elle seule nous permet aussi d'en déduire que la figurine Arcane sera en plastique peint. Attendez-vous en outre à ce qu'elle mesure une vingtaine de centimètres de haut. Comme toujours avec les Pop Parade, elle s'accompagnera d'un socle transparent.

Bien qu'Arcane soit terminée en tant que telle, cette figurine continue de faire vivre l'aura de la série et celle de Viktor plus spécialement. En attendant de potentiellement le retrouver dans une future série League of Legends, le champion pourra donc enrichir votre collection.