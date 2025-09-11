La série Netflix phénomène, Arcane, va une fois de plus faire la joie des fans les plus collectionneurs de tous. Une belle annonce vient en effet de tomber.

Après avoir été une fois de plus consacrée à l'occasion de la plus grande cérémonie qui récompense la télévision, les Emmy Awards, la série Arcane en a encore en réserve pour ses fans. La série Netflix qui a porté le monde de League of Legends aux yeux du grand public revient avec un nouveau pack collector qui devrait plaire à pas mal d'entre vous.

Un pack collector parfait pour les fans d'Arcane

La série Arcane a impressionné tout le monde par sa qualité visuelle sans précédent, son soin de la bande-son et son scénario complexe. Un autre aspect à de quoi laisser béat : le marketing. De fait, la saison 1 avait déjà mis l'accent sur ce plan. Mais, la saison 2 a franchi un cap ! En amont de sa sortie fin 2024, elle était déjà partout, jusque sur nos boissons et autres produits alimentaires. Soudainement, League of Legends a envahi notre quotidien.

Cette tendance se retrouve même dans les produits dérivés qui ont davantage valeur à trouver place dans votre collection. En effet, la saison 2 d'Arcane a également multiplié les collectors : Blu-ray, figurines, livres... Ça ne s'arrête plus ! Et ce n'est encore fini. L'éditeur français Mana Books annonce un nouveau pack qui trouvera assurément preneur chez les fans.

Après avoir édité l'artbook officiel de la saison 2, Mana Books lève le voile sur une collection de 12 pin's officiels. Réunis dans un boîtier à l'effigie des sœurs héroïnes, ils représentent des personnes et symboles emblématiques de la série Arcane. Pour le moment, tous les visuels n'ont pas été présentés. Néanmoins, on peut déjà reconnaître Heimerdinger, le gantelet de Vi, la signature de Jinx et le fameux slogan « Paint the town blue ». Ce pack sera disponible à partir du 8 janvier 2026 au prix de 19,90 €.

© Riot Games et Mana Books.