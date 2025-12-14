Après avoir cartonné sur Netflix, la série Arcane a tiré sa révérence au bout de deux saisons l'an dernier. Alors que d'autres spin-offs de l'univers de League of Legends sont en préparation, les fans sauront faire durer le plaisir grâce à toutes les idées de cadeaux qui se bousculent autour de cette adaptation canon à l'approche de Noël.

Des Blu-Ray collectors pour la saison 1 et 2

Bien qu'il s'agisse d'une série Netflix, Arcane s'est offert le luxe d'une sortie en Blu-Ray avec des collectors sublime. Que ce soit pour parfaire votre collection ou faire découvrir la série de Riot et Fortiche à vos proches, ce sont des incontournables. Optez pour les éditions standards ou pour les steelbook joliment décorés et redécouvrez l'intégral des deux saisons en version HD ou 4K :

  • Blu-ray 4K collector de la saison 1 d'Arcane.
  • AperÃ§u des quatre disques compris dans le steelbook Blu-Ray 4K de la saison 2 d'Arcane.
© Riot Games, Inc.
Un artbook Arcane que tout le monde s'arrache

Si Arcane a rencontré un tel succès, c'est en partie grâce à la prouesse artistique déployée sur les deux saisons pour les équipes du studio Fortiche. Comment sont-elles parvenues à adapter l'univers de League of Legends ? Comment ont-elles conçu les scènes les plus emblématiques de la série ? Percez tous les secrets grâce à l'artbook officiel édité chez Mana Boooks :

  • artbook arcane
  • artbook arcane 2
  • artbook arcane
© Mana Books.
Des vinyles et CD pour vous repasser la BO de la saison 2

Au-delà des graphismes et de l'histoire, la musique fait aussi sensation quand on parle d'Arcane. Si les vinyles et CD de la saison 1 se sont écoulés comme des petits pains, il est encore temps d'acquérir ceux de la saison 2. Retrouvez les morceaux emblématiques des trois derniers arcs de la part d'artistes de renommée mondiale, comme Twenty One Pilots, Pomme et Stromae, Stray Kids ou encore Tom Morello de Rage Against the Machine :

  • CD de la bande originale de la saison 2 d'Arcane.
  • Vinyle pour Arcane Saison 2.
  • Double vinyle noir de la saison 2 d'Arcane.
© Virgin Records.
Les livres et accessoires indispensables pour les fans d'Arcane à Noël

Les collectionneurs ont vraiment de quoi faire avec Arcane. La série déborde de produits dérivés de toutes sortes. Si vous avez envie d'accessoires et autres précieuses objet pour faire vivre votre passion, vous ne pouvez pas passer à côté du carnet de notes joliment décoré qui saura accueillir vos pensées dignes de la Cité du Progrès. De même, le roman Ambessa Choisie par le loup revient sur la jeunesse d'un personnage aperçu dans la saison 1 et au cœur de l'intrigue de la saison 2, c'est incontournable. Enfin, préparez-vous à habiller vos tenues grâce au set collector de 12 pin's en précommande pour début janvier :

  • Carnet de notes officiel Arcane.
  • Roman Ambessa d'Arcane
  • Pins collector d'Arcane.
© Mana Books / Orbit.
Des figurines collectors et autres Pop pour les collectionneurs

Pour parfaire votre collection, quoi de mieux que des figurines ? Les fabricants s'en sont donnés à cœur joie avec les deux saison d'Arcane. Que ce soit Funko et ses incontournables Pop, Nendoroid et son style chibi inimitable ou encore Hot Toys qui propose une statuette modulable sublime de Vi... pour laquelle votre cœur va pencher pour Noël ?

Arcane Saison 2 : Vi figurine Hot Toys.
© Hot Toys / Riot Games
