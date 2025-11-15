La série phénomène Arcane va encore remplir vos étagères avec un nouveau collector que les fans vont s'arracher à coup sûr. C'est le moment de foncer.

Fans de Jinx et Vi, amateur d'Hextech, adorateur d'Heimerdinger... Arcane a un nouveau collector en réserve pour vous. La série Netflix adaptée de l'univers de League of Legends continue de braquer votre portefeuille avec un nouvel indispensable pour votre collection. Bonne nouvelle cependant, celui-ci est à petit prix ! Alors profitez des précommandes pour être sûr d'avoir votre exemplaire.

Les précommandes sont ouvertes pour les fans d'Arcane

Décidément, les fans d'Arcane sont gâtés. Si vous êtes du genre collectionneur, vous avez de quoi faire avec tous les produits dérivés sur le marché. Entre les vinyles, l'artbook que tout le monde s'est arraché et bien sûr les Blu-ray en édition limitée, votre panoplie est sans doute bien remplie. Pour autant, Mana Books à un autre indispensable pour vous.

L'éditeur français a dévoilé à la rentrée un tout nouveau collector d'Arcane. Il s'agit d'un pack de 12 pin's métalliques sous licence officielle. Chacun représente un élément emblématique de l'œuvre de Fortiche et Riot Games, qu'il s'agisse d'un nom, d'un visage ou d'un accessoire iconique. Rangés dans un boîtier en carton rigide gardé par les sœurs Jinx et Vi, ils sauront habiller avec style vos tenues, vos sacs ou même votre étagère dédiée à la série Netflix. De plus, c'est un cadeau abordable idéal pour les fans à l'approche des fêtes de fin d'année.

Deux mois après l'annonce, il est temps de craquer. Mana Books a enfin annoncé la grande nouvelle : le pack collector de pin's officiels Arcane est maintenant disponible en précommande. Proposé à moins de 20 € (hors frais de port pour les achats en ligne), la livraison est d'ores et déjà programmée au 8 janvier 2026. Vous le retrouverez dans la plupart des librairies spécialisées mais aussi chez les grands revendeurs.

Amazon pour 19,90 €

Cultura pour 19,90 €

Fnac pour 19,90 € (ou 18,90 € en retrait magasin avec Fnac+)

© Riot Games et Mana Books.