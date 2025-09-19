La saison 2 d'Arcane a encore des surprises à revendre. Les fans vont pouvoir se réjouir à l'annonce du retour d'un collector qui leur faisait de l'œil depuis un moment.

La série Arcane a été un véritable phénomène, aussi bien sur Netflix que dans le monde du jeu vidéo en tant que tel. Sa portée a permis de faire découvrir l'univers de League of Legends au plus grand nombre, tandis que l'œuvre originale et ses déclinaisons ont accueilli des éléments tout droit tiré de l'adaptation. À ce titre, chaque collector est grandement prisé par les fans. C'est pourquoi le retour de celui-ci devrait beaucoup vous faire plaisir.

Un collector indispensable pour les fans d'Arcane

Encore récompensée aux derniers Emmy Awards, la série Arcane a une nouvelle fois séduit le public avec sa saison 2, fin 2024. Certes, une part des téléspectateurs a émis des critiques, un peu perdue dans toute la densité de cet arc conclusif. Pour autant, cela ne nous a pas empêché d'en prendre plein la vue et les oreilles par une production toujours aussi soignée de la part du studio français Fortiche Productions.

La saison 2 d'Arcane nous entraîne plus profondément dans le conflit entre les bas quartiers de Zaun et la cité ébranlées de Piltover après l'attentat mené par Jinx. Devenue une vraie figure de rébellion, celle-ci est de nouveau en quête d'elle-même, surtout quand elle se retrouve face à Vi, sa grande sœur enrôlée dans les forces de l'ordre pour la retrouver. Tandis qu'elles tentent de s'appréhender l'une l'autre, elles se retrouvent confronté à l'émergence d'une plus grande menace qui pourrait causer la perte de tous.

Revivez tous les événements de la saison 2 d'Arcane grâce à un beau collector de retour en stock ! Il s'agit du Blu-ray 4K Ultra-HD avec un disque bonus. Il se présente qui plus est dans un boîtier steelbook à l'effigie de Jinx et Ekko. Pour l'heure, il est proposé en précommande en attendant la sortie, le 29 octobre 2025. Ne tardez pas pour être sûr d'avoir votre exemplaire de cette pièce indispensable dans la collection de tout fan :