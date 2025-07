Après un mois de juillet 2025 chargé pour Apple TV+, avec notamment les film Echo Valley et Fly Me to the Moon, ainsi que la saison 3 de Foundation côté séries, on a déjà une petite idée du programme de la plateforme SVOD à la Pomme pour le mois prochain. Pour l'heure, il n'est toutefois question que de séries, parmi lesquelles ceci dit la nouvelle saison d'une grosse exclusivité de la firme de Cupertino, et une nouvelle série prometteuse.

Toutes les séries Apple TV+ confirmées en août 2025

Pour les programmes confirmées en août 2025 sur Apple TV+, il faudra pour l'instant se passer de la rubrique films, puisqu'il n'y en a que pour les séries. La plateforme compense toutefois cet écueil avec des productions sur le papier alléchantes. Cela commencera dès le 1er août avec Chief of War, une toute nouvelle série portée notamment par Jason Momoa (Game of Thrones) et Luciane Buchanan (Sweet Tooth). Cette série va nous raconter l'histoire de l'unification des tribus hawaïennes au 18ème siècle.

Le même jour arrivera également sur Apple TV+ la saison 4 d'Eau-Paisible, une série d'animation pour enfants très appréciée. Le 6 août, place à une autre série plutôt familiale, avec la saison 2 de Platonic, qui compte un joli casting comportant notamment Rose Byrne (Troie) et Seth Rogen, qu'on a déjà vu en mars dernier dans le rôle principal de l'excellente série exclusive Apple TV+ The Studio.

Enfin, on garde un gros morceau pour la fin : après la saison 3 de Foundation qui débute sa diffusion sur Apple TV+ ce 11 juillet, une autre grosse série SF de la plateforme fera son retour pour une troisième saison le 22 août 2025 : Invasion. Pour rappel, celle-ci nous relate une littérale invasion extraterrestre, en se basant sur le point de vue de différents personnages à travers le monde, mais au destin malgré tout intimement lié. Nous pourrons donc découvrir la suite de ces événements en lien avec le troisième type dans le dernier tiers du mois prochain, exclusivement sur Apple TV+.