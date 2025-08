Apple TV+ n’oublie pas les plus jeunes pendant les vacances. La plateforme dévoilera très bientôt un tout nouveau programme familial autour de l’univers culte des Peanuts, avec un épisode inédit intitulé « Snoopy présente : Un été en musique ». Une production joyeuse, musicale et pleine d’aventure, attendue le 15 août 2025. Parfait pour compléter les offres de Prime Video ou Netflix.

Une aventure estivale sur Apple TV+

Cet épisode spécial sur Apple+ de 40 minutes plonge les spectateurs dans l’ambiance chaleureuse des colonies de vacances. Charlie Brown y passe sans doute son dernier été au camp, et veut en faire un moment inoubliable. Sa sœur Sally, un peu moins rassurée, découvre l’endroit pour la première fois. De leur côté, Snoopy et Woodstock trouvent une mystérieuse carte au trésor qui les embarque dans une expédition farfelue. L’ensemble s’annonce rempli d’émotions, de rires et de chansons entraînantes.s

Comme son nom l’indique, « Un été en musique » est un épisode Apple+ fortement inspiré par l’univers musical. Les jeunes spectateurs auront droit à plusieurs chansons originales qui rythment le récit et renforcent les thèmes centraux : l’amitié, la découverte, la confiance en soi et l’importance de préserver ce qui compte. Visuellement, on retrouve l’animation moderne fidèle aux précédentes productions Apple TV+ autour de Snoopy, avec un soin particulier apporté aux décors et à l’expression des personnages.

Une production fidèle à l’héritage de Charles M. Schulz

Ce nouveau programme Apple+ n’est pas un simple dérivé opportuniste. Il est coécrit et coproduit par Craig Schulz et Bryan Schulz, respectivement fils et petit-fils du créateur historique des Peanuts, Charles M. Schulz. Cette implication familiale garantit une fidélité au ton original, entre tendresse, humour, et petites leçons de vie accessibles.

Depuis plusieurs années, Apple TV+ s’est imposée comme le nouveau foyer des Peanuts, avec une série de productions saluées pour leur qualité. Cet épisode spécial s’inscrit donc dans la continuité de titres comme Snoopy dans l’espace ou Pour l’amour de Marcie. Avec une disponibilité prévue le 15 août 2025, juste avant la rentrée scolaire, « Snoopy présente : Un été en musique » tombe à pic. Il pourra accompagner les derniers jours de vacances des enfants tout en offrant un petit moment de partage en famille.