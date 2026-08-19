Apple TV dévoile le trailer pour la suite d'une de ses séries les mieux notées. C'est l'occasion pour la plateforme de streaming de rappeler la date de sortie de la saison 6.

Apple TV promet une rentrée sur les chapeaux de roue avec le retour de Slow Horses. Si Netflix, Prime Video et les autres services de streaming peuvent la lui envier, c'est que cette série fait partie des mieux notées toutes plateformes confondues. Sans compter les récompenses qu'elle a raflé tout au long de ses cinq premières saisons. La sixième ne va justement pas tarder à débarquer dans votre abonnement. Le trailer final est là.

Apple TV sort un trailer surprenant pour la saison 6 de Slow Horses

Vous pourrez retrouver Apple TV dès la rentrée prochaine pour une nouvelle enquête au cœur des services secrets britanniques. Entre thriller et un humour noir assumé, la série aux deux Emmy Awards Slow Horses promet une nouvelle enquête iconique menée par Jackson Lamb (Gary Oldman).

La saison 6 de Slow Horses promet déjà de créer la surprise avec le retour de personnages connus, mais disparus pendant longtemps. Le trailer final révèle que Sid Baker est finalement toujours sur les rails, tandis qu'Hugo Weaving va venir remettre des batons dans les roues des protagonistes. Pour rappel, les nouveaux épisodes adapteront les romans Joe Country et Slough House de Mick Herron.

Qui est au casting de la nouvelle saison de la série Apple TV ?

La nouvelle saison de Slow Horses rassemblera évidemment son casting phare, mené par Gary Oldman, sur Apple TV. Mais l'intrigue à venir va faire revenir des personnalités connues de la série, mais aussi des têtes inédites :

Gary Oldman : Jackson Lamb

: Jackson Lamb Kristin Scott Thomas : Diana Taverner

: Diana Taverner Jack Lowden : River Cartwright

: River Cartwright Saskia Reeves : Catherine Standish

: Catherine Standish Christopher Chung : Roddy Ho

: Roddy Ho Aimee-Ffion Edwards : Shirley Dander

: Shirley Dander Rosalind Eleazar : Louisa Guy

: Louisa Guy Joanna Scanlan : Moira Tregorian

: Moira Tregorian Samuel West : Peter Judd

: Peter Judd Ruth Bradley : Emma Flyte

: Emma Flyte Tom Brooke : JK Coe

: JK Coe Jonathan Pryce : David Cartwright

: David Cartwright Hugo Weaving : Frank Harkness

: Frank Harkness Lenny Rush : rôle inconnu

Quand sortira la saison 6 de Slow Horses ?

À une époque où est désormais habitués à ce que les séries prennent leur temps pour sortir leurs nouvelles saisons, Slow Horses tient un rythme annuel soutenu. Ainsi, la saison 6 sortira le 16 septembre 2026 sur Apple TV. Vous pourrez alors la retrouver dans les services de streaming suivant :

Apple TV+

Canal+ (selon les abonnements)

Prime Video (en tant que chaîne additionnelle)