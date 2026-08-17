Là où certaines plateformes comme Disney+ vont être plutôt discrètes cette semaine, Prime Video va faire le plein de nouveautés. Pas beaucoup de séries dans les prochains jours, mais une grosse quantité de films en tout genre, dont des comédies bien de chez nous.

Tous les films Prime Video de la semaine du 17 au 23 aout 2026

Après le succès de La Bouche du Diable, Prime Video nous ressort un film de requin, bien que ce ne soit pas une vraie nouveauté, avec Menace en eaux profondes où cinq amies vont se retrouver piégées par des squales. Quelques comédies françaises seront aussi de la partie avec Le Dindon ou encore Gomez & Tavares et Ma Mère, Dieu & Sylvie Vartan. Reste le bon Le roi Arthur La légende d'Excalibur, un film de fantasy médiéval porté par Charlie Hunnam, que l'on retrouvera dans Monstre sur Netflix, mais aussi Jude Law, Eric Bana et Djimon Hounsou.

17 août Red Sonja

18 août Le dindon

19 août Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 30 jours max

20 août Gomez vs Tavares Le roi Arthur : la légende d'Excalibur

21 août Menace en eaux profondes



Toutes les séries de la semaine du 17 au 23 aout 2026

Côté série, Prime Video misera sur The Five-Star Weekend, porté par Jennifer Garner une star hyper appréciée depuis ses débuts dans les années 2000. Elle est accompagnée par Regina Hall (Scary Movie) Chloe Sevigny (Magic Farm). On y suit une influenceuse culinaire qui n'arrive pas à surmonter un seuil et décide donc d'organiser un weekend avec ses amies les plus proches. Quelques jours dans des décors somptueux qui seront le théâtre de nombreuses révélations. Une série qui a déjà fait ses preuves et a eu d'excellents retours de la part des spectateurs qui saluent notamment le casting et l'histoire touchante.