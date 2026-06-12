Dans le secteur ultra concurrentiel des plateformes de streaming, Apple TV ne semble peut-être pas aussi populaire que des Netflix, Prime Video ou Disney+ auprès du grand public, mais une chose est sûre : elle ne manque pourtant pas de programmes forts. Que vous soyez abonné ou non à la plateforme, vous avez par exemple forcément entendu parler de Severance, Ted Lasso ou encore For All Mankind, qui ont cartonné ces dernières années. Mais ce sont loin d’être les seules, et l’on sait par exemple désormais quand reviendra Slow Horses sur la plateforme.

Lancée en 2022 sur Apple TV, cette série d’espionnage britannique s’est rapidement imposée comme l’une des plus populaires en son genre. Il faut dire que le show, basé sur les romans « Jackson Lamb » de Mick Herron, peut compter sur un casting d’exception pour porter son histoire. Gary Oldman (Harry Potter), Kristin Scott Thomas (Mission Impossible), Jack Lowden (Dunkerque), il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Ce qui explique pourquoi, quatre ans après son lancement, Slow Horses continue autant de cartonner.

Et cela tombe bien, puisqu’un an seulement après la diffusion de sa saison 5, la série d’Apple TV est officiellement sur le retour pour une sixième saison, dont le coup d’envoi sera officiellement donné le 16 septembre 2026. Entièrement dirigée par Adam Randall, qui fait son retour sur le show après la saison 4, celle-ci pourra alors une nouvelle fois compter sur six épisodes pour déployer son intrigue. Une intrigue que les abonnés de la plateforme pourront découvrir progressivement jusqu’au 21 octobre, à raison d’un épisode par semaine.

Et en attendant que ce jour n’arrive, les amateurs de Slow Horses peuvent profiter d’un premier teaser dévoilé sur les réseaux sociaux d’Apple TV, qui promet aux spectateurs le retour de « visages familiers », ou, « en tout cas, presque ». Voilà qui donne déjà envie d’en savoir plus. D’ici là, les abonnés à la plateforme peuvent toujours découvrir les autres programmes du moment, à l’instar par exemple de Cape Fear : Les Nerfs à Vif, qui revisite cette œuvre culte de la littérature et du cinéma au format série pour la première fois.

Source : Apple TV