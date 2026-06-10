Depuis que les plateformes SVOD ont envahi notre quotidien, les adaptations de classiques en tout genre, ou encore la résurrection de nombreuses licences. C'est encore ce qu'il va se passer cet été sur Prime Video avec une série qui servira de préquelle à une comédie qui a marqué les années 2000 par sa fraîcheur et son humour.

Prime Video va faire revenir une comédie culte des années 2000

La plateforme d'Amazon vient de dévoiler la première bande-annonce d’Elle, une nouvelle série adaptée du roman Legally Blonde, et préquelle des films La Revanche d'une Blonde et La Blonde contre-attaque, deux comédies des années 2000.

On retrouvera alors une Elle Woods, alors adolescente, avant les évènements du premier film qui l'on poussé à étudier à Harvard. Pour endosser le rôle autrefois détenu par la pétillante Reese Witherspoon, c'est la rayonnante Lexi Minetree qui a été choisie. La jeune actrice a notamment été aperçu dans quelques films et série comme (dis)connected ou encore The Cover of Life qui lui a d'ailleurs permis de décroché le prix de la Meilleure Actrice au Fall One Act Competition de son État. Prime Video mise donc sur un nouveau talent pour reprendre le flambeau avec cette série, produite d'ailleurs par Reese Witherspoon qui tenait les rôles dans les films de la franchise.

Derrière la caméra, on retrouve la showrunneuse Laura Kitrell, habituée du petit écran qui a déjà travaillé sur plusieurs séries comme Insecure ou encore High School. La série Elle sera lancée sur Prime Video le 1er juillet 2026. Pour le moment, une seule saison est confirmée, le reste dépendra certainement de la réussite de la série. Resse Witherspoon semble en revanche prête a développer davantage la série, elle avait déclaré que l'envie de faire cette série lui été venu en regardant la première saison de Mercredi qu'elle a trouvé super, c'est ce qui lui aurait donné envie de développé le personnage qu'elle incarnait dans les années 2000.