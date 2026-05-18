C'est un mois assez léger pour Disney+ qui ne fera pas trop de vagues cette semaine, mais propose tout de même quelques nouveautés, du côté des séries uniquement. La plateforme va même grandement miser sur une licence qui a traversé les générations sans prendre une ride, et cartonne encore énormément de nos jours.

Toutes les séries Disney+ de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Les nouveautés de la semaine sur Disney+, vous les trouverez du côté des séries. L'occasion de découvrir la première saison du drama romantique et historique Perfect Crown. On plongera en pleine Corée du Sud du XXe siècle dans les coulisses de la monarchie de l'époque alors qu'un héritier royal croule sous le devoir et qu'une jeune routière rêve en très grand.

Outre cette nouvelle série coréenne, Disney+ fait appel à une licence légendaire pour garnir son catalogue. Dragon Ball est de retour sur la plateforme avec non pas une mais deux séries en même temps. Dans les prochains jours, vous pourrez donc retrouver les saisons 3 et 4 de Dragon Ball Kai, les épisodes originaux entièrement remasterisés, mais aussi la saison 1 de Dragon Ball Super, dont la suite est actuellement en production et devrait arriver d'ici l'automne 2026.

20 mai Perfect Crown – Saison 1 Les petites histoires de Bluey - série jeunesse

24 mai Dragon Ball Kai – Saison 3 et 4 Dragon Ball Super – Saison 1



Les films que l'on vous recommande cette semaine

Pas de nouveaux films donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir sur Disney+ pour autant. Ce mois-ci, la plateforme a déjà accueilli plusieurs nouveautés, comme Freaky Friday 2, suite de la comédie familiale culte Freaky Friday dans laquelle une femme, Lindsay Lohan, et sa mère, incarnée à l'écran par Jamie Lee Curtis, vont une fois de plus être confrontées à un échange de corps, mais cette fois, les enfants sont aussi concernés. Il en découle une comédie drôle et touchante à voir en famille. Sachez que vous pourrez également retrouver le premier Freaky Friday sur Disney+, un film devenu culte au fil des années.

Déjà disponible

Freaky Friday

Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère

Source : Disney+